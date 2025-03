NBA: Lakers terá mudanças no elenco e dispensará dois jogadores

De acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, o Los Angeles Lakers vai fazer algumas mudanças. Próximo dos playoffs da NBA, a direção do Lakers tem decisões a serem feitas em seu elenco e vai dispensar dois jogadores. O pivô Alex Len e o ala Cam Reddish devem deixar o time de Los Angeles, enquanto Jordan Goodwin ficaria com um contrato regular.

Apesar de ainda não ser oficial, é algo que deve acontecer nos próximos dias. Isso porque Goodwin só pode entrar em mais três jogos do Lakers com seu atual contrato na NBA. As regras da liga contam com um limite de partidas para jogadores two-way. Mas mais do que isso, eles não podem atuar nos playoffs.

Como Goodwin vem se destacando no time californiano, especialmente na defesa, seu novo acordo era quase certo. Assim, o Lakers vai poder contar com ele na próxima fase da NBA, sem problema algum.

“Tem a chance de os três jogadores (two-way) receberem contratos regulares, mas não deve acontecer porque os únicos dois cortes realistas são Len e Reddish”, disse Buha. “Shake Milton tem mais dois anos de acordo, o que pode ser bom para trocas. Enquanto isso, Markieff Morris é amado por LeBron James e Luka Doncic. Então, o Lakers ainda pode fazer mudanças no elenco”.

Neste caso, a dúvida estaria entre os outros dois two-way, Christian Koloko e Trey Jemison. De acordo com Buha, um dos dois pode ser dispensado agora. Assim, o Lakers poderia ir atrás de um outro agente livre e, a partir disso, dar a ele um acordo regular. Ou seja, no total, podem ser três dispensas até os playoffs.

Ainda não existe tempo ou valor de contrato para Jordan Goodwin, mas o fato é que a comissão técnica do Lakers gostou muito de ter o especialista em defesa no elenco. Goodwin fez, até aqui, 16 jogos com o time, tendo médias de 7.2 pontos, 4.3 rebotes e 1.3 roubo de bola em cerca de 22 minutos por noite.

Em terceiro no Oeste, o Lakers possui 43 vitórias e 26 derrotas na atual temporada da NBA, enquanto fecha os últimos detalhes com jogadores para o elenco. Neste sábado, o time recebe o Chicago Bulls. LeBron James pode retornar às quadras após duas semanas se recuperando de lesão na virilha. Enquanto isso, Rui Hachimura aparece como questionável.

O Lakers vem em forte recuperação na atual temporada da NBA, especialmente após as trocas que fez por Dorian Finney-Smith e Luka Doncic. Desde a estreia de Finney-Smith, o time possui 25 vitórias e 12 derrotas. Ou seja, 67.6% de aproveitamento, campanha que daria o segundo lugar no Oeste.

