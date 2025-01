NBA: Lakers deve assinar com ex-jogador do Pelicans

O Los Angeles Lakers deve assinar com Trey Jemison, ex-jogador do New Orleans Pelicans na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o pivô virá para a equipe em um contrato two-way. Para tornar a negociação possível, o Lakers irá dispensar Quincy Olivari.

Em sua carreira, Jemison tem 5.1 pontos e 4.3 rebotes em 41 jogos na NBA. A expectativa é de que o jogador consiga sair do banco para a posição de pivô, e contribuir com fisicalidade e energia. O jogador está sem time desde o dia 10, quando foi dispensado por New Orleans. Ele ainda tem passagem por Memphis Grizzlies e Washington Wizards, sempre em contratos curtos e com poucos minutos.

O Lakers vem atrás de um pivô desde o início da temporada. Isso porque Anthony Davis, titular da posição, já declarou que prefere jogar como ala-pivô. Assim, adicionar um jogador que pudesse liberá-lo das responsabilidades no garrafão seria bom para a equipe.

Assim, vários nomes estavam no radar de Los Angeles. Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, era um sonho antigo, mas a negociação caiu por terra. Além disso, Nick Richards, ex-Charlotte Hornets, também era um desejo, mas acabou sendo trocado para o Phoenix Suns, na quarta-feira (15).

Los Angeles é o terceiro pior time da liga em rebotes, mostrando o quanto a equipe sofre no garrafão. Além disso, quando Anthony Davis não está em quadra, é uma das piores defesas da liga. Assim, a franquia busca adquirir formas de sanar esses problemas.

Dessa forma, com cada um dos pivôs que vinha monitorando indo para outros times da NBA ou se provando difíceis de trazer, Rob Pelinka, GM do Lakers, teve que ser criativo trazendo o ex-jogador do Pelicans. Los Angeles ainda deve fazer outros movimentos até a janela de trocas, no dia 6 de fevereiro, para fortalecer a equipe e garantir a vaga direta nos playoffs.

O Lakers já trocou para adquirir Dorian Finney-Smith. Embora a equipe tenha melhorado na tabela, com 20 vitórias e 17 derrotas, analistas e torcedores ainda indicam que o time irá atrás de mais peças. O maior problema para a franquia é o fato de não ter muitos ativos, e tentar sempre manter suas escolhas de primeira rodada.

Ademais, vários times do Oeste estão buscando se fortalecer. Isso porque a conferência está acirrada, com muitas equipes brigando pelas últimas vagas diretas nos playoffs.

