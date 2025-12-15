NBA: Kristaps Porzingis vira problema no Hawks

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Atlanta Hawks não terá Kristaps Porzingis pelas próximas semanas na NBA. Isso porque o pivô ficará afastado para cuidar de um problema de saúde enquanto passa por novas avaliações. O jogador foi diagnosticado, na última temporada, com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática.
Já afastado de oito das últimas dez partidas disputadas nesta campanha da NBA, Kristaps Porzingis tem enfrentado problemas para engrenar com a camisa do Hawks. Das 27 partidas do time em 2025/26, o letão participou de apenas 13. Ou seja, menos da metade.
Porzingis descobriu a doença ainda quando defendia o Boston Celtics. Esta é uma situação que ataca o sistema nervoso autônomo e causa grande e veloz aumento de batimentos cardíacos quando se muda de posição, em especial ao se levantar. Entretanto, sem brusca queda de pressão arterial, mas, ainda assim, causando tonturas, fadigas e possíveis desmaios.
Leia mais!
- Copa NBA: Victor Wembanyama dá show e Spurs vence Thunder
- Mercado da NBA: Timberwolves mira troca por jogador do Bulls
- Carmelo Anthony: “Stephen Curry pode achar que é maior que LeBron James”
Assim, o Hawks confirma que o atleta deve ficar afastado por, ao menos, mais duas semanas para tratar dessa situação clínica. Por conta do problema pouco comum, o Hawks irá avaliar o atleta de tempos em tempos. Então, o objetivo da franquia é poder contar com o jogador em longo prazo e, por isso, não deve forçar um retorno.
Lesões atrapalham a carreira de Kristaps Porzingis na NBA
Campeão da NBA com o Celtics em 2023/24, Kristaps Porzingis está em seu primeiro ano com o Atlanta Hawks. Ele tem obtido bons números quando está em quadra. No momento, tem médias de 19.2 pontos, 5.6 rebotes e quase 50% de acertos em seus arremessos totais.
No entanto, sua falta de constância em estar apto a manter sequência é um ponto de alerta. Porzingis tem lutado toda a carreira na NBA contra lesões. Sem contar suas duas primeiras temporadas com o New York Knicks, o máximo de partidas da fase regular em que ele atuou foi em 2022/23, com o Washington Wizards (65). No entanto, na campanha passada, ele jogou apenas 42 partidas com o Celtics antes de ser trocado para o Hawks em julho deste ano.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA