NBA: Kristaps Porzingis vira problema no Hawks

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Atlanta Hawks não terá Kristaps Porzingis pelas próximas semanas na NBA. Isso porque o pivô ficará afastado para cuidar de um problema de saúde enquanto passa por novas avaliações. O jogador foi diagnosticado, na última temporada, com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática.

Continua após a publicidade

Já afastado de oito das últimas dez partidas disputadas nesta campanha da NBA, Kristaps Porzingis tem enfrentado problemas para engrenar com a camisa do Hawks. Das 27 partidas do time em 2025/26, o letão participou de apenas 13. Ou seja, menos da metade.

Porzingis descobriu a doença ainda quando defendia o Boston Celtics. Esta é uma situação que ataca o sistema nervoso autônomo e causa grande e veloz aumento de batimentos cardíacos quando se muda de posição, em especial ao se levantar. Entretanto, sem brusca queda de pressão arterial, mas, ainda assim, causando tonturas, fadigas e possíveis desmaios.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Assim, o Hawks confirma que o atleta deve ficar afastado por, ao menos, mais duas semanas para tratar dessa situação clínica. Por conta do problema pouco comum, o Hawks irá avaliar o atleta de tempos em tempos. Então, o objetivo da franquia é poder contar com o jogador em longo prazo e, por isso, não deve forçar um retorno.

Lesões atrapalham a carreira de Kristaps Porzingis na NBA

Campeão da NBA com o Celtics em 2023/24, Kristaps Porzingis está em seu primeiro ano com o Atlanta Hawks. Ele tem obtido bons números quando está em quadra. No momento, tem médias de 19.2 pontos, 5.6 rebotes e quase 50% de acertos em seus arremessos totais.

Continua após a publicidade

No entanto, sua falta de constância em estar apto a manter sequência é um ponto de alerta. Porzingis tem lutado toda a carreira na NBA contra lesões. Sem contar suas duas primeiras temporadas com o New York Knicks, o máximo de partidas da fase regular em que ele atuou foi em 2022/23, com o Washington Wizards (65). No entanto, na campanha passada, ele jogou apenas 42 partidas com o Celtics antes de ser trocado para o Hawks em julho deste ano.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA