Carmelo Anthony: “Stephen Curry pode achar que é maior que LeBron James”

Carmelo Anthony fez uma comparação polêmica envolvendo Stephen Curry e LeBron James. De acordo com o ex-astro, durante o podcast The Big, do ex-pivô Shaquille O’Neal, ele disse acreditar que o ídolo do Golden State Warriors tem o direito de achar sua carreira maior que a do amigo e craque do Los Angeles Lakers.

Na ocasião, Carmelo Anthony deu a declaração ao falar sobre os maiores jogadores da história da NBA. Isso porque, para ele, Stephen Curry tem todo o direito de achar que é maior que LeBron James em termos de feitos obtidos em suas carreiras.

“Se nós formos falar dos melhores da história, como é que vamos sentar aqui e falar que Stephen Curry não está nesta conversa? Pode ser que, para ele, a ordem de maiores de todos os tempos seja Michael Jordan, Kobe Bryant e depois ele mesmo. Portanto, nem deve colocar LeBron acima. Afinal, ele tem todos os argumentos válidos para pensar assim”, finalizou.

Além disso, Carmelo Anthony é amigo próximo pessoal de LeBron James desde quando eles foram escolhidos no mesmo Draft de 2003. À época, certa rivalidade em quadra foi criada pelos estilos explosivos, mas diferentes dos jovens astros. Naquele momento, eles defendiam o Denver Nuggets e o Cleveland Cavaliers.

Anthony viu de perto, ao final de sua carreira de 19 anos na NBA, a rixa esportiva criada entre Curry e James. O armador liderou o Golden State Warriors a três títulos em quatro finais contra o Cleveland Cavaliers de LeBron entre 2015 e 2018. Este foi o ponto mais alto de embate dentro de quadra entre ambos.

Por fim, Curry e James também são amigos pessoais próximos e viveram o sonho de jogarem pelo mesmo time nas Olimpíadas de 2024, em Paris, pelos EUA. Ambos, assim como Anthony, já constam na seleção dos 75 maiores jogadores da história da NBA, divulgada em 2021.

