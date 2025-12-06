NBA: Ideia de troca leva Giannis Antetokounmpo ao Warriors

Giannis Antetokounmpo já foi alvo de troca do Golden State Warriors há alguns anos. No entanto, o negócio nunca aconteceu, uma vez que o grego sempre preferir permanecer no Milwaukee Bucks. No entanto, a saída do astro da franquia parece inevitável e o time de San Francisco volta a ser citado como um possível destino.

Desta forma, o site Clutch Points sugeriu um pacote para o Warriors conseguir Giannis Antetokounmpo. A ideia seria formar uma dupla história entre o grego e Stephen Curry, na tentativa de dar ao time mais um título. Mas o custo para conseguir o camisa 34 pode ser muito alto.

A sugestão de troca traz três nomes ‘negociáveis’ do Warriors: Jonathan Kuminga, Moses Moody e Brandin Podziemski. Os dois primeiros já têm sido ligado a rumores da trade deadline, enquanto o armador é um nome promissor, mas que a saída seria justificável em troca de Giannis.

Os três, porém, não seriam suficientes para convencer o Bucks na troca por Giannis. Então, o Warriors teria que abrir mão de ao menos um astro: Draymond Green ou Jimmy Butler. O camisa 23, assim, parece a melhor escolha. Além dele, Golden State teria que abrir mão de ao menos três seleções de Draft.

No caso do Bucks, o pacote seria ótimo para iniciar uma reconstrução de seu grupo. Ainda mais que a saída de Giannis Antetokounmpo parece certa. Moody, Kuminga e Podziemski são nomes jovens e que poderiam ser a base do atual elenco. As escolhas de Draft, enquanto isso, ajudariam no futuro de Milwaukee. Green, por fim, seria o líder veterano em todo o processo.

Vale lembrar que o Bucks não tem mais as escolhas de primeira rodada de 2026 a 2030, após trocas com New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers. Desse modo, ‘recuperar’ ativos seria uma forma de compensar os negócios do passado.

Para o Warriors, por outro lado, a troca de Giannis Antetokounmpo seria cara. Em especial, pela saída do ídolo Draymond Green, que ainda é um dos melhores defensores de toda a NBA. Porém, o grego também é um grande defensor, enquanto oferece um conjunto ofensivo que o camisa 23 de San Francisco não tem.

Para Giannis, por fim, o Warriors seria um destino onde ele poderia brigar por mais um título. Ao lado de Curry e Jimmy Butler, o grego estaria em um dos melhores trios da NBA, para bater de frente com Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.

Ideia de troca do Warriors por Giannis Antetokounmpo

Warriors recebe

Giannis Antetokounmpo

Cole Anthony

Taurean Prince

Bucks recebe

Draymond Green

Jonathan Kuminga

Brandin Podziemski

Moses Moody

Três escolhas de primeira rodada (2026, 2028 e 2032)

