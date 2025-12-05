Jaylen Brown entra na briga pelo MVP da NBA

A NBA divulgou, nesta sexta-feira (5), a quinta edição da Corrida para o MVP da temporada, e Jaylen Brown é a grande novidade da lista. Mais uma vez, os estrangeiros dominam o ranking. Afinal, seis atletas do top 10 não nasceram nos EUA.

Como esperado, Nikola Jokic segue na liderança da Corrida para o MVP. Pelo segundo ano seguido, o sérvio tem médias de triplo-duplo. Até o momento são 28,7 pontos, 12,6 rebotes e 11,1 assistências, em 21 jogos. Hoje, o pivô lidera a liga em rebotes e assistências. Além disso, ele é o nono em pontos.

Dominante, Jokic já fez 11 triplos-duplos em 2025/26. O Denver Nuggets, por sua vez, ocupa o quinto lugar do Oeste. MVP da NBA em 2021, 2022 e 2024, o sérvio quer fazer história nesta campanha. Afinal, caso vença pela quarta vez, o pivô vai se igualar aos lendários Wilt Chamberlain e LeBron James.

Já o atual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, segue na vice-lideraça. Apesar das grandes atuações no Oklahoma City Thunder, o canadense não consegue superar Jokic. Mas novamente, o armador lidera o Thunder, dono da melhor campanha da liga. Em 22 jogos, Shai tem médias de 32,8 pontos (segundo cestinha da temporada), 6,5 assistências e 4,7 rebotes. Além disso, ele está perto de entrar no seleto clube dos 50-40-90: 54,8% nos arremessos de quadra, 43,4% nas bolas de três e 87,9% nos lances livres.

Luka Doncic fecha o top 3 da Corrida para o MVP da NBA. Cestinha da liga (35,3 pontos), o esloveno tem média de 8,9 assistências, 8,9 rebotes e 1,6 roubo de bola, em 16 jogos. Desse modo, ele é um dos responsáveis pela ótima campanha do Los Angeles Lakers, vice-líder do Oeste.

Mas a surpresa da Corrida para o MVP da NBA desta semana é Jaylen Brown. Afinal, o ala lidera o Boston Celtics na ausência de Jayson Tatum. Em 21 jogos, o camisa 7 faz os melhores números da carreira: 29 pontos, seis rebotes e 4,8 assistências. Além disso, ele acerta 50% dos arremessos de quadra. Assim, com Brown em estado de graça, o Celtics é o quinto do Leste.

Corrida para MVP da NBA (05/12)

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

3. Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

4. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

5. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

6. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

7. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

8. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

9. Alperen Sengun (Houston Rockets)

10. Jaylen Brown (Boston Celtics)

