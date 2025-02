NBA: Knicks atualiza sobre lesões de jogadores importantes

O New York Knicks é uma das melhores equipes do Leste em 2024/25. Até o momento, a franquia está atrás somente de Cleveland Cavaliers e Boston Celtics e é cotada para o título mais uma vez. No entanto, as lesões de alguns jogadores têm afetado a rotação do elenco do Knicks na NBA.

Os nomes mais importantes são Mitchell Robinson e OG Anunoby. O pivô ainda não estreou na temporada. Assim, o técnico Tom Thibodeau tem tido opções reduzidas para o substituir Karl-Anthony Towns. Inclusive, a escolha imediata, que era Precious Achiuwa, passou para o time titular com a ausência do ala ex-Toronto Raptors.

Diante disso, Shams Charania, da ESPN, atualizou sobre as lesões dos jogadores do Knicks na NBA. Em relação a Robinson, o jornalista informou que ele está “prestes a começar os treinos de cinco contra cinco. O Knicks tem como objetivo seu retorno antes de 1º de março, marcando sua estreia na temporada”.

Mitchell Robinson está fora desde a temporada passada por uma lesão no pé. Durante a offseason, aliás, ele passou por uma cirurgia no local e tinha como previsão de retorno janeiro deste ano. Porém, o processo de recuperação desacelerou e ele seguiu ausente. O Knicks, inclusive chegou a cogitar negociá-lo.

Apesar do desejo, nenhum time realizou uma oferta por Robinson. Então, com o fim do prazo de trocas da NBA, o veterano seguiu em New York.

Anunoby, enquanto isso, está fora desde a semana passada também por uma lesão no pé. Segundo Charania, a contusão foi no dedo e um retorno deve acontecer após a pausa para o All-Star Game. Portanto, em breve o titular deve voltar ao quinteto inicial do Knicks.

“O time e o jogador estão analisando o calendário e aproveitando esse período para gerenciar sua recuperação. Pelo que entendi, é uma lesão mais incômoda do que algo de fato grave. Então, espere ver OG Anunoby de volta em algum momento depois do All-Star Break“, concluiu Charania.

Anunoby é um dos destaques do Knicks na temporada. Antes de se lesionar, ele vinha com médias de 16.4 pontos, 4.7 rebotes e duas assistências por partida. Sem ele, o time de New York venceu dois dos últimos três jogos e permaneceu com a terceira melhor campanha do Leste, com 34 vitórias e 18 derrotas.

