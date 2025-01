NBA: Kings e Pelicans quase fizeram troca

Com o novo ano chegando, as negociações estão a todo vapor. O Los Angeles Lakers adquiriu Dorian Finney-Smith, enquanto o Golden State Warriors foi atrás de Dennis Schroder. Mas outras duas equipes também quase fizeram uma troca: Sacramento Kings e New Orleans Pelicans poderiam ter mexido na NBA. No entanto, o câmbio caiu por terra.

Segundo Ramona Shelburne, da ESPN, o Kings ficou em uma situação de fazer uma troca ou de demitir Mike Brown. Como não conseguiram um novo jogador, optaram pela demissão. A equipe, vale dizer, está mal na temporada, com apenas 14 vitórias e 19 derrotas. Além disso, uma possível saída de De’Aaron Fox, com contrato até 2026, também tumultua a franquia.

“Sacramento perguntou sobre Zach LaVine, do Chicago Bulls, Brandon Ingram, do Pelicans, Cam Johnson, do Brooklyn Nets, e Kyle Kuzma, do Washington Wizards, segundo fontes da liga”, disse Ramona. “Também pensaram em trocas menores, ‘só para mudar algo’, conforme uma fonte. Até consultaram Brown sobre possíveis mudanças no elenco ou na comissão técnica que pudessem ajudar”, concluiu.

Dependendo do que foi oferecido pelo Kings na troca, o Pelicans pode ter perdido uma chance de melhorar na NBA. Afinal, Ingram não deve seguir no time em 2025/26. Seu contrato expira essa temporada, enquanto o jogador já deu indícios de querer sair. A equipe, que é a pior da liga hoje, pode se beneficiar de partir pra reconstrução. O cenário atual, porém, segue sendo de terra arrasada, com lesões nos principais jogadores.

A demissão de Mike Brown, embora não seja surpresa, foi controversa. Afinal, o técnico foi eleito Melhor Treinador do Ano há apenas dois anos. Mas se tratando de Sacramento, que não mantem um técnico por mais de três temporadas desde 2005/06, o que não é tão anormal por lá.

Relatos indicaram que a decisão pegou muitos na franquia de surpresa, e muitos eram contra. A culpa passou de mão em mão, indo do dono ao recém-chegado All-Star DeMar DeRozan e De’Aaron Fox. A franquia se apressou em negar essas alegações. Fox rebateu qualquer boato de atrito entre Brown e ele.

Agora, a expectativa é de que o Kings, com um novo técnico, consiga entrar num bom caminho. Bons jogadores não faltam: Domantas Sabonis, Fox, DeRozan, Kevin Huerter e Malik Monk seriam boas peças em quase qualquer time. Para o Kings, contudo, falta fazer estes jogarem bem juntos. De toda forma, caso a equipe decida ir para o processo de reconstrução, a boa notícia é que Sacramento tem todas suas escolhas de Draft pelos próximos anos.

