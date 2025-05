NBA: Jornalista estima data da volta de Stephen Curry ao Warriors

Stephen Curry será desfalque do Golden State Warriors por mais alguns jogos nos playoffs da NBA. O armador lesionou a coxa no jogo 1 da série contra o Minnesota Timberwolves, e trabalha para voltar o mais rápido possível. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, isso só deve acontecer no jogo 6.

“Ele será reavaliado na próxima quarta-feira. No entanto, pelo que estou vendo, ele não estará disponível antes do jogo 6”, disse o jornalista.

Mesmo sem Curry, o Warriors venceu o primeiro jogo da série. Buddy Hield foi um dos destaques, com Draymond Green e Jimmy Butler também contribuindo bastante. No jogo 2, porém, ficou clara a falta que o camisa 30 faz: Golden State teve dificuldades em pontuar, e perdeu por 24 pontos.

Esta é a primeira lesão muscular da carreira do craque. Até por isso, de acordo com Charania, o tratamento é mais cauteloso. Afinal, o Warriors não sabe direito como o corpo do jogador reage enfrentando esse tipo de situação.

Dessa forma, antes do jogo 2 entre Warriors e Timberwolves, na última quinta-feira (8), Stephen Curry falou com jornalistas da NBA sobre sua situação, e o tom não era otimista.

“Isso é algo novo, e pelo que estou aprendendo sobre a rapidez com que você pode voltar, é necessário um processo de cicatrização”, disse Curry durante o aquecimento do Warriors. “Você não pode acelerar mais do que o que o seu corpo está dizendo. Então vai ser algo do tipo: depois de uma semana, reavaliar todo dia para entender quando será seguro sequer pensar em jogar, quanto mais em forçar alguma coisa”.

Curry disse que ainda está “um pouco longe” de conseguir arremessar. O craque, então, ainda contou que o processo de recuperação é “bem intenso”.

“Tem um clima muito bom no nosso vestiário com o pessoal tentando segurar as ponta”, afirmou Stephen Curry, que mesmo com a lesão, ainda deve voltar para reforçar o Warriors na semifinal do Oeste. “A gente confia que ainda pode ganhar a série, que, então, temos caras que entram e dão conta, não importa como esteja o jogo. E claro que a gente quer pensar de forma positiva, acreditando que dá pra vencer partidas, me dar tempo pra voltar e, com sorte, ter mais uma série depois dessa. Aí eu poderia voltar com segurança, sem arriscar se o corpo ainda não estiver pronto”.

