NBA: Jogador do Warriors faz segunda cirurgia e preocupa

O Golden State Warriors anunciou, nesta quinta-feira (12), que o jogador Brandin Podziemski passou pela sua segunda cirurgia na offseason da NBA. Desta vez, o ala-armador reparou uma lesão muscular no core. O local é composto por músculos abdominais, lombares e da pelve. Portanto, responsável por estabilizar a coluna e é crucial para o equilíbrio do corpo.

“O ala-armador do Warriors, Brandin Podziemski, passou por uma cirurgia para reparar uma lesão muscular no core. Ele deve se recuperar totalmente e estar pronto para o início dos treinos. O jogador já havia passado por uma cirurgia no punho esquerdo em 27 de maio”, publicou a franquia.

Então, a primeira cirurgia do jogador do Golden State Warriors aconteceu pouco depois da eliminação da equipe nos playoffs da NBA. O procedimento em Brandin Podziemski foi feito para remover tecidos danificados para facilitar a cicatrização. A franquia, porém, não informou quando ele sofreu a contusão no punho esquerdo.

Apesar da preocupação, o jogador deve estar à disposição do técnico Steve Kerr para os treinos de pré-temporada. Ao menos, é a expectativa da franquia.

Em 2024/25, Brandin Podziemski se tornou uma peça importante do Warriors. Aos 22 anos, ele foi titular nos últimos 23 jogos de Golden State. Dessa forma, somou médias de 15.6 pontos, 5.8 rebotes, 3.3 assistências e 1.1 roubo de bola em 30.1 minutos por jogo.

Mas o jogador não conseguiu repetir o sucesso durante os playoffs da NBA pelo Warriors. Em 12 jogos, afinal, teve médias de apenas 11.3 pontos, cinco rebotes e 3.1 assistências. Assim, não conseguiu ajudar o time a evitar a queda para o Minnesota Timberwolves nas semifinais do Oeste.

Além de Podziemski, Moses Moody também precisou passar por cirurgia. O jogador, aliás, foi operado após romper um ligamento no polegar direito. A expectativa, portanto, é que ele se recupere até a pré-temporada, assim como o companheiro.

Com os procedimentos em Podziemski e Moody, os rumores são de que ambos jogaram os playoffs no sacrifício. Além deles, quem também precisou forçar o corpo foi Stephen Curry. No entanto, o astro agravou uma contusão na coxa durante o Jogo 1 da série contra o Minnesota Timberwolves. Então, perdeu o restante das semifinais.

