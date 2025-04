NBA: Jogador do Heat é sincero ao falar sobre os playoffs

O Miami Heat está perto da eliminação para o Cleveland Cavaliers na primeira rodada da pós-temporada. Na noite de sábado (26), o time da Flórida perdeu por 124 a 87 e viu o Cavs abrir 3 a 0 na série do Leste. O jogador Tyler Herro, assim, fez uma análise sincera dos jogos do Heat nos playoffs da NBA.

Na coletiva pós-jogo, o armador respondeu sobre o desafio de estar em uma desvantagem 0-3 em uma série de playoffs. Isso porque jamais um time conseguiu virar sob essas condições. O astro, desse modo, garantiu que há vontade no elenco. Herro afirmou que o Heat vai fazer de tudo para evitar a “varrida”.

“Essa é a nossa realidade, mas não é hora de largar a corda. Vamos até o apito final. E seja no próximo jogo, no cinco, seis, sete ou em outra série. Temos que continuar jogando. É para isso que somos pagos. Queremos competir. Enfim, não seremos varridos por 4 a 0”, disse o jogador do Heat.

Para manter essa esperança, Herro considera o caminho do Heat até os playoffs. O time, afinal, não teve uma campanha positiva na fase regular, em especial, após a saída de Jimmy Butler. Porém, se manteve dentro da zona de play-in ao terminar na décima posição da conferência.

A partir daí, o desafio foi alcançar algo que ninguém havia feito. Desde que o play-in surgiu, nenhum décimo colocado tinha chegado aos playoffs. O Heat, porém, venceu Chicago Bulls e Atlanta Hawks, em sequência, para quebrar o tabu.

O jogador, assim, acredita que esse desejo de estar nos playoffs pode ajudar o Heat a dar a volta por cima na NBA. Na série contra o Cavaliers, Herro vem sendo o destaque do time de Miami. Até o momento, o camisa 14 tem médias de 22,3 pontos, 4,3 rebotes e 3,3 assistências no confronto. Além disso, ele acertou 40% das bolas de três.

“Eu disse aos caras no vestiário: nós queríamos estar aqui. Estávamos na décima posição do Leste e tivemos que vencer dois jogos fora de casa. Poderíamos ter desistido naquela época, perdido um daqueles jogos. Mas queríamos estar nos playoffs”, completou o armador do Heat.

Por fim, o Heat tem a chance de buscar uma reação no jogo 4 diante do Cavaliers. O duelo acontece no Kaseya Center, em Miami, a partir de 20h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (28).

