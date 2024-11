NBA: Jogador do Grizzlies desabafa sobre lesões da equipe

As lesões tem sido um problema constante para o Memphis Grizzlies na NBA, sobretudo nos últimos dois anos, gerando o desabafo de um jogador. Isso porque, Scotty Pippen Jr foi perguntado sobre o tema na coletiva de imprensa após a derrota para o Denver Nuggets na última terça-feira (19). A equipe que chegou a bater o recorde de mais jogadores utilizados em uma temporada na história da NBA com suas inúmeras contusões em 2023/24. Agora, o cenário parece se repetir.

O jovem armador, que ganhou espaço na franquia com as lesões de vários de seus companheiros, lamentou os episódios que seguem acontecendo.

“Tento não pensar nisso e passar esse mesmo ponto para os meus colegas. Mas é inevitável. Eu já estive em outras franquias e times antes. Então, posso garantir que todos nós estamos nos cuidando ao máximo. E isso em todos os níveis. Falo não só dos jogadores, mas também dos técnicos e médicos. Ainda assim, estamos sofrendo. Não conseguimos fazer todo esse trabalho e cuidado andar ao lado de estarmos livres de contusões”, lamentou o jogador.

O jogo contra o Nuggets, que também foi válido pela Copa da NBA, foi simbólico em relação a isso. Afinal, o time entrou em quadra com cinco desfalques iniciais: GG Jackson (dedo) e Cam Spencer (tornozelo), Marcus Smart (doente), Ja Morant (quadril) e Zach Edey (tornozelo).

Aliás, as situações de Morant e Edey só devem ganhar uma atualização na semana que vem. Assim, ambos não devem atuar até o fim desta semana.

Entretanto, mais um jogador do Grizzlies foi vítima das lesões constantes da franquia na NBA. Isso porque Vince Williams Jr, que perdeu o começo de campanha se recuperando de problemas no tornozelo, sofreu uma torção em apenas sete minutos em quadra. O ala tinha quatro pontos e cinco rebotes antes de deixar a partida. Como resultado, não atuou no duelo com o Philadelphia 76ers, nesta quarta-feira (20).

Então, Pippen também falou sobre o caso do companheiro, além de outros atletas que estão machucados.

”Eu vi tudo o que Vince fez e sofreu para conseguir estar aqui com a gente. O que aconteceu hoje e é muito frustrante. Uma lesão, acima de tudo, bizarra. Os nossos calouros também, com as torções de tornozelo de Zach Edey e Cam Spencer acontecendo desde que a Summer League começou. Então, não tem como não pensar nisso e não ficar chateado”, explicou Pippen.

Por fim, o armador também falou sobre o número de jogos da NBA e sobre como isso facilita as contusões.

“Acho que são muitos jogos na temporada regular, então, é inevitável que acidentes aconteçam. Você pode pisar no pé de alguém e isso se torna um grande problema. Mas é difícil. Estamos fazendo um grande trabalho em relação a tudo isso e não tem adiantado”, concluiu.

