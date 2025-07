NBA: Joel Embiid sabe quem vazou informações no 76ers

O astro Joel Embiid disse que sabe quem vazou informações do vestiário do Philadelphia 76ers, na última temporada da NBA. A revelação foi feita em uma entrevista concedida a Dotun Akintoye, da ESPN. Além disso, o pivô de 31 anos insinuou que o jogador dedo-duro ainda está na equipe.

“Eu sei quem vazou, mas não vou revelar o nome. A única coisa que posso dizer é que é difícil estar perto de pessoas que azem esse tipo de coisa. Isso nos remete à questão da confiança. Depois que você ultrapassa esse limite, não pode esperar que eu participe de uma reunião de equipe novamente. Então, isso simplesmente não vai acontecer. Há uma chance de que essa pessoa ainda esteja por aí”, disse Embiid.

Em novembro do ano passado, elenco e comissão técnica do 76ers lavaram a roupa suja em uma reunião. Mas, no dia seguinte, vários jornalistas publicaram matérias com detalhes da discussão. Ganhou destaque, em particular, a cobrança de Tyrese Maxey, que reclamou da falta de pontualidade do próprio Embiid.

O astro, então, se irritou com o vazamento das pautas da reunião a portas fechadas. Afinal, ele passou a receber mais críticas dos fãs da equipe e da imprensa. Na época, Joel Embiid se revoltou com a rápida divulgação do que ocorreu no vestiário do 76ers, e sua reação ganhou destaque na NBA. Além disso, o pivô iniciou uma cruzada interna para identificar o X-9.

“Nós conversamos sobre vários tópicos. Não quero entrar em detalhes, mas tive uma questão com Tyrese que durou uns 30 segundos. Como sou quem sou, no entanto, tudo ganhou outra proporção. Enfim, foi uma boa conversa sobre várias coisas. Mas quem contou tudo para a imprensa foi um verdadeiro babaca”, disparou.

Como esperado, a revelação da cobrança de Maxey a Embiid levou a perguntas sobre a relação de ambos no 76ers. Sempre se noticiou que eles eram amigos, mas será que são mesmo? Uma situação como essa, por exemplo, não pode abalar essa amizade? O pivô disse que não, pois o vínculo é forte o bastante para conversas duras.

“A relação que tenho com Tyrese, em primeiro lugar, não tem nada de maldade. Ele sabe que gosto quando as pessoas me falam o que não tenho feito bem. Afinal, só assim que vejo o que posso melhorar. Então, preciso ser melhor. Devo ser perfeito e pontual, o que vai acontecer de agora em diante. Pois, no fim das contas, sempre fui assim”, garantiu o MVP de 2023.

O vazamento da reunião para a imprensa foi apenas uma das polêmicas da equipe da Philadelphia em 2024/25. Embiid, por exemplo, empurrou um jornalista depois de uma partida do 76ers. O motivo foi um artigo crítico que citava o seu falecido irmão. O texto sugeria, em síntese, que a postura do pivô não estava à altura de honrar a memória do parente. Assim, Embiid viu um uso desrespeitoso da sua família para atingi-lo.

Além disso, o 76ers sofreu com as lesões de seus principais jogadores na última temporada da NBA: Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, além do novato Jared McCain. Desse modo, o 76ers fez uma campanha pífia: 24 vitórias e 58 derrotas, e acabou na antepenúltima posição da Conferência Leste.

Treta com Harden

Na mesma entrevista, Embiid relatou que sua relação com James Harden acabou. De acordo com o pivô, o armador que hoje defende o Los Angeles Clippers o culpa pela saída conturbada da Philadelphia. Os dois, aliás, foram companheiros entre fevereiro de 2022 e novembro de 2023. Harden foi trocado após entrar em conflito com presidente da franquia, Daryl Morey. Segundo Embiid, ele tenta se manter afastado das decisões sobre mudanças no elenco do 76ers.

“Ninguém sabe disso, mas James Harden não está falando comigo. Essa é a parte que eu não gosto em ser ‘aquele cara’, porque te coloca no meio dessas situações. Afinal, se você perguntar, ele provavelmente acredita que eu tive algo a ver com ele não estar aqui (ser trocado). Só que, do meu ponto de vista, eu fui o cestinha e ele o líder em assistências. Então, tivemos um pick-and-roll imparável”.

“Nunca quero ser o responsável por alguém que perde o emprego, é negociado ou demitido. Dói quando você sente que não fez nada de errado. Quando você acha que tem um relacionamento assim com alguém, você perde muito”, finalizou Embiid.

