NBA: Joel Embiid faz piada sobre jogar no Pacers

Joel Embiid tem um destino indesejado na NBA: o Indiana Pacers. O MVP de 2023 apareceu no documentário sobre as Olimpíadas de Paris após uma piada com Tyrese Haliburton, craque do time de Indianapolis. Após o armador chamá-lo para a equipe, o astro do Philadelphia 76ers negou.

A cena acontece no primeiro episódio da série. Em uma rápida conversa, o astro do Pacers se aproxima de Joel Embiid e tenta recrutá-lo na NBA. O pivô dá uma resposta animadora ao armador. Depois, porém, volta atrás.

“Você vem para Indy?”, perguntou Haliburton. Embiid, na sequência, diz: “Talvez, eu queira ir para Indiana”.

Animado, Haliburton replica: “Vamos lá. Faça acontecer!”. Porém, o craque do Sixers se desfaz do Pacers. “É uma piada. Nunca na minha vida. Prefiro me aposentar”.

O episódio foi gravado há meses, durante as Olimpíadas 2024. No entanto, ele é revelado em um momento onde Embiid deixou de ser unanimidade no 76ers. Em meio a uma temporada marcada por lesões, o astro só jogou pelo Sixers em 17 partidas. A equipe, enquanto isso, tem um recorde de 20 vitórias e 34 derrotas, ocupando a 11ª posição do Leste.

Então, o polêmico analista Kendrick Perkins sugeriu que a franquia troque Embiid e outro astro, o ala Paul George. De acordo com ele, a baixa disponibilidade das estrelas têm prejudicado a franquia, que está distante do objetivo da pré-temporada, que era brigar pelo título.

“Eu estou frustrado com dois astros desse elenco. Joel me incomoda porque falta esforço todas as noites. Paul, por sua vez, tem uns jogos em que nem tenta fazer uma jogada. Eu sei que Daryl [Morey, presidente] reforçou que Joel segue como referência do time, mas deveria mesmo? Eu acho que não. Pode ser que, na verdade, ambos tenham que ser trocados”, disparou o analista da ESPN.

A troca por Embiid, no entanto, não deve ser fácil. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, mesmo que Philadelphia tente negociar seu principal jogador, nenhuma equipe aparece como interessada, no momento.

“O Sixers não deve trocar Joel porque ele simplesmente não é negociável no momento. Os termos do seu contrato fazem com que seu valor não seja realista. Não há mercado para isso. E, além disso, Daryl [Morey, presidente] deu uma entrevista depois da trade deadline dizendo que não se arrepende da extensão. Que ainda o vê como um jogador TOP 5 da liga. Esse é o discurso interno, por enquanto”, contou o experiente repórter.

