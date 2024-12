A corrida pelo prêmio de melhor novato da liga segue a todo vapor. Com suas boas performances no mês de novembro, nas ausências de Joel Embiid e Paul George, Jared McCain, do Philadelphia 76ers, é o favorito ao prêmio de Calouro do Ano da NBA. Mas o jogador é seguido de perto por Jaylen Wells, do Memphis Grizzlies, e Stephon Castle, do San Antonio Spurs,.

Assim, o pódio para a premiação até aqui só tem um jogador escolhido na loteria. Afinal, McCain foi a escolha número 16, enquanto Wells foi a 39ª. Castle foi selecionado na quarta posição, mas precisou de algumas semanas para mostrar seu melhor nível. Vamos ver, então, quem são os outros jogadores na corrida para o prêmio de melhor novato da NBA.

1. Jared McCain (Philadelphia 76ers)

Líder na lista pela terceira semana seguida, McCain tem 16.1 pontos de média, além de 2.5 assistências e 2.4 rebotes. No entanto, o jogador voltou ao banco nos últimos dois jogos, com o retorno de Paul George. Embora o time tenha vencido ambas as partidas, a performance de McCain foi pior, com somente 17 arremessos tentados nos dois jogos.

Assim, é claro que o holofote tende a sair do calouro com os grandes jogadores de volta. Mas a torcida de Philadelphia não quer que McCain perca minutos. Afinal, vinha jogando em bom nível e puxando a responsabilidade quando necessário.

Leia mais!

2. Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Castle se tornou titular no elenco do Spurs. Desde que assumiu seu lugar no quinteto inicial, tem médias de 14.3 pontos, 4.4 assistências e 2.5 rebotes. Mas o que realmente chama a atenção é seu bom nível na defesa, que rendeu elogios até de outros times. O técnico do Utah Jazz Will Hardy disse que Castle é “Muito físico, em especial para um calouro e em especial para um armador”.

3. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

Calouro do mês de novembro na conferência Oeste, Wells vem se provando uma peça valiosa na rotação do Grizzlies, que está em terceiro na tabela. O jogador tem média de 12.1 pontos e 3.4 rebotes por jogo, mas, novamente, sua defesa chama a atenção. Além disso, é um bom arremessador de três, e espaça a quadra para Ja Morant.

4. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Risacher ainda não está 100% no ataque, com problemas de aproveitamento nos arremessos. Mas o jogador tem melhorado defensivamente, com 98.5 de índice defensivo nos últimos 11 jogos – melhor número da NBA. O Atlanta Hawks, que venceu o Cleveland Cavaliers duas vezes nas últimas semanas, agradece.

5. Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)

Knecht impressionou nas últimas semanas, com um jogo de 37 pontos e nove bolas de três. Embora tenha perdido o ritmo na última semana, com somente 33.3% do perímetro, o jogador ainda se destaca. E até recebeu elogios de Rob Pelinka, GM do Los Angeles Lakers. “De certa forma, buscamos exatamente o tipo de jogador que ele é: um arremessador. E, além de ser um arremessador, ele combina isso com atletismo, o que é uma combinação realmente única.”

Com Jared McCain na liderança, veja o ranking completo para Calouro do ano da NBA:

1. Jared McCain (Philadelphia 76ers)

2. Stephon Castle (San Antonio Spurs)

3. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

4. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

5. Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)

6. Yves Missi (New Orleans Pelicans)

7. Alex Sarr (Washington Wizards)

8. Zach Edey (Memphis Grizzlies)

9. Bub Carrington (Washington Wizards)

10. Tristan da Silva (Orlando Magic)

