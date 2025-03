NBA: Jaden Ivey apresenta melhora e pode reforçar Pistons

Jaden Ivey pode voltar ao Detroit Pistons ainda na atual temporada da NBA. O ala-armador sofreu uma fratura na fíbula esquerda em 1º de janeiro. Desde então, deu início a um processo difícil de recuperação. No entanto, apresentou melhora durante as últimas semanas e segue sendo avaliado no dia a dia.

De acordo com a equipe média do Pistons, Ivey deixou de usar bota. Assim, deu início aos exercícios com carga, além de estar realizando atividades de corrida e arremessos. Como resultado, o jogador de 23 anos deve ser avaliado dentro de quatro semanas.

“Estou focado no dia a dia. Apenas isso. O momento certo vai chegar quando meu corpo disser que está pronto. Não faço ideia de quando isso pode acontecer. Mas estou levando um dia de cada vez”, relatou Ivey.

Antes da lesão, o jogador do Pistons vivia seu melhor ano na NBA. Em 30 partidas, ele tinha médias de 17.6 pontos, 4.1 rebotes e quatro assistências. Desse modo, vinha atingindo o potencial que o fez ser a quinta escolha do Draft de 2022.

A ausência de Jaden Ivey, aliás, não afetou o recordo do Pistons na NBA. Desde fevereiro, por exemplo, a equipe acumula um recorde de 12 vitórias em 17 jogos, sendo a terceira melhor campanha do Leste no período. As únicas melhores são de Cleveland Cavaliers (15-1) e Boston Celtics (13-3).

Ivey, portanto, espera retornar em breve para poder ajudar o Pistons.

“Isso com certeza me motiva. Quero estar lá dentro jogando. Estou trabalhando duro para voltar e ver os caras competindo com empenho só me dá ainda mais vontade de retornar”, acrescentou o jogador do Pistons na NBA.

A volta de Ivey à NBA é ainda esperada pela dupla com Cade Dunningham. O armador é um dos melhores nomes da atual temporada, com médias de 25.7 pontos, 9.3 assistências e 6.7 rebotes. Então, com jovem atleta perto do retorno, a expectativa é de que juntos eles possam liderar Detroit nos playoffs.

Segundo Ivey, inclusive, Cunningham tem sido um pilar durante o período difícil. Em entrevista à ESPN, o camisa 23 comentou que o colega de equipe conversa com ele diariamente e reforça a expectativa para que eles joguem juntos, novamente.

“Quando Cade está no jogo, ele sempre me diz: ‘cara, quando você voltar, vai ser um nível diferente’. Esse incentivo e essa crença de que as coisas vão melhorar significam muito para mim. São vários os sentimentos que você carrega como jogador ao passar por lesão. Porém, o incentivo dele tem sido muito importante. Estou ansioso para jogarmos juntos mais uma vez”, completou Ivey.

