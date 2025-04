NBA House abre venda de ingressos para edição de 2025

A NBA House 2025 já está com ingressos à venda. Após um período de pré-venda exclusivo para clientes XP, o público em geral já pode garantir sua presença no evento. Os ingressos, que custam a partir de R$ 42,50, estão disponíveis exclusivamente pelo site www.nbahouse.com.br. O evento acontecerá no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

Quem quiser viver a emoção das finais da NBA ao lado da torcida brasileira poderá comprar entradas para as Game Nights, disponíveis nas categorias Lounge, Arquibancada e Pista. Inicialmente, estão previstas quatro noites de jogos, mas esse número pode aumentar conforme o andamento da série final.

Além das noites de jogo, o público poderá participar do Fan Day, uma experiência pensada para apresentar em detalhes o universo da NBA, com diversas atrações e atividades interativas.

A edição 2025 da NBA House terá patrocínio de Budweiser, Emirates, Hellmann’s, Sadia, Sportingbet e XP. A ESPN será a parceira de mídia, enquanto a TM1 será promotora oficial do evento, e o evento conta com o apoio da SP Turis e vendas através da Ticketmaster.

Os jogos da NBA são transmitidos no Brasil pela Amazon Prime Video, Disney+, ESPN, canal da NBA Brasil no YouTube e NBA League Pass – o serviço premium de assinatura para jogos ao vivo, disponível via NBA App.

Os fãs brasileiros podem encontrar mais informações sobre a NBA no Facebook (Facebook.com/NBABrasil), Instagram (@NBABrasil), TikTok (@NBA_Brasil), X (@NBABrasil) e YouTube (@NBABrasil), além de usar a hashtag #NBAHOUSE25 durante o evento.

Sobre a NBA

A National Basketball Association (NBA) é uma organização global de esportes e mídia com a missão de inspirar e conectar pessoas ao redor do mundo por meio do poder do basquete. Composta por cinco ligas profissionais – NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League e Basketball Africa League –, a NBA tem uma presença internacional consolidada. Isso porque há jogos e programação disponíveis em 214 países e territórios, em 60 idiomas, além de produtos oficiais à venda em mais de 200 países e territórios nos sete continentes.

Os elencos da NBA na temporada 2024-25 contaram com um recorde de 125 jogadores internacionais, representando 43 países diferentes. Os ativos digitais da NBA incluem NBA TV, NBA.com, o NBA App e o NBA League Pass. A liga também criou uma das maiores comunidades de mídia social do mundo. Afinal, são mais de 2,3 bilhões de curtidas e seguidores globalmente em todas as plataformas de ligas, times e jogadores.

A NBA Cares, plataforma global de responsabilidade social da liga, faz parcerias com organizações comunitárias renomadas para abordar questões sociais importantes nas áreas de educação, inclusão, desenvolvimento de jovens e famílias, além de saúde e bem-estar.

