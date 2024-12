NBA: Heat vence Rockets em jogo de sete expulsões

As brigas estão acontecendo. Após alguns técnicos e ex-jogadores da NBA falarem sobre o assunto recentemente, o jogo entre Houston Rockets e Miami Heat teve mais uma. O Heat venceu por 104 a 100, mas os momentos decisivos deixaram a partida “quente”.

Tudo aconteceu no último minuto de jogo. Primeiro, Fred VanVleet pediu tempo quando ia cobrar reposição de bola, mas a arbitragem não viu. Como resultado, ele estourou os cinco segundos. Na sequência, o armador argumentou com os árbitro, mas esbarrou nele. VanVleet foi expulso quando Miami vencia por 98 a 94.

Marc Davis ejected Fred VanVleet for accidentally bumping into him 😭 Publicidade The NBA is cooked pic.twitter.com/f3F8dOdiSs — LakeShowYo (@LakeShowYo) December 30, 2024

Depois, Tyler Herro cobrou o livres da técnica de VanVleet e deixou em 99 a 94, restando 47 segundos. Poucos segundos depois, Amen Thompson e Herro discutiram. Thompson derrubou o armador do Heat, enquanto outros jogadores, também do Rockets, tentaram separar. No entanto, Terry Rozier pulou em cima de Thompson. Enquanto isso, Jalen Green empurrou alguns atletas de Miami.

Publicidade

Apenas em mais uma briga na NBA, quatro jogadores foram expulsos de jogo: Terry Rozier e Tyler Herro (Heat), Amen Thompson e Jalen Green (Rockets). Além deles, o técnico Ime Udoka e seu assistente Ben Sullivan (Rockets).

Things get HEATED between Tyler Herro and Amen Thompson in the final seconds of the Heat-Rockets game 🤯🍿 pic.twitter.com/g10W49QmkS Publicidade — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 30, 2024

VanVleet deve levar uma multa, pois não foi em briga. No entanto, os outros quatro jogadores provavelmente serão suspensos. Aliás, Thompson deve pegar mais jogos por jogar Herro ao chão de forma abrupta.

Publicidade

Leia mais

O Rockets tinha a chance de reassumir a segunda posição do Oeste, após a derrota do Memphis Grizzlies para o Oklahoma City Thunder. Mas com o resultado, o time segue em terceiro. Enquanto isso, o Dallas Mavericks é o quarto.

Por outro lado, foi mais uma vitória do Heat sem contar com Jimmy Butler. Por enquanto, Miami venceu cinco e perdeu cinco sem o astro. No entanto, são três triunfos nos últimos quatro jogos. O time é o sétimo no Leste.

Publicidade

Anteontem, jogadores do Dallas Mavericks e Phoenix Suns se envolveram em briga. Como resultado, a NBA suspendeu Naji Marshall (quatro jogos), PJ Washington (um) e Jusuf Nurkic (três). De acordo com o astro Kyrie Irving, ele vai pagar as multas de Marshall e Washington, que superam os US$300 mil.

Ou seja, com o que aconteceu na noite de domingo, é muito provável que Thompson, Green, Herro e Rozier cumpram suspensões. A liga deve anunciar as punições até terça-feira. Isso porque Heat e Rockets só voltam às quadras no dia 1° de janeiro, quarta-feira.

Publicidade

Foi a nona derrota seguida do Rockets para o Heat.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA