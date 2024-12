NBA anuncia suspensão de Jusuf Nurkic e mais dois

A NBA agiu rapidamente e anunciou neste sábado (28) a suspensão do pivô Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns. O jogador se envolveu em uma briga com Naji Marshall e PJ Washington. Enquanto Marshall (quatro) e Nurkic (três) foram suspensos por múltiplos jogos, Washington pegou “gancho” de um.

Tudo começou quando o pivô do Suns fez falta de ataque em Daniel Gafford usando o cotovelo. Na ocasião, Mashall e Nurkic discutiram e trocaram empurrões. Então, o jogador do Suns deu um tapa no rosto do ala de Dallas. Marshall devolveu com um soco, mas quase não o atingiu. Na sequência, Washington derrubou Nurkic.

Com a suspensão, a NBA indicou que Jusuf Nurkic e os outros dois não vão receber pelos jogos que ficarem fora. Ou seja, Nurkic vai perder US$375 mil, enquanto Marshall terá US$236.4 mil a menos. Por fim, Washington foi penalizado em US$89 mil.

Mais cedo, o astro Kyrie Irving explicou que pagaria as multas de seus colegas. Portanto, seria em torno de US$325 mil.

“É, eu fiquei um pouco confuso. Aconteceu muito rápido, mas momentos assim mostram que estamos tentando proteger uns aos outros. Então, foi o que aconteceu. PJ (Washington) estava fazendo isso por Naji (Marshall), depois que foi atingido”, disse Kyrie Irving. “Ele estava tentando proteger seu colega, mas eu vou pagar suas multas”.

“Vamos colocar isso embaixo do tapete”, disse Kyrie Irving. “Talvez, isso seja o jeito que a gente termine o ano de 2024, quando alguém realmente faz isso na NBA. Mas, talvez, isso aumente nossa audiência”.

Geralmente, após socos, a NBA costuma anunciar a suspensão de jogadores por dois ou três jogos. No entanto, como Marshall empurrou e deu um soco, vai ficar fora por um a mais. Enquanto isso, Washington, por empurrar Jusuf Nurkic, pegou apenas um.

Isso afeta diretamente ao time de Dallas. Isso porque, quando Washington não joga, Marshall é seu substituto no quinteto titular. O Mavericks enfrenta o Portland Trail Blazers na noite deste sábado. A equipe, que já não conta com o astro Luka Doncic (panturrilha), terá problemas para o técnico Jason Kidd escalar seu grupo.

Portanto, é possível que Quentin Grimes, Maxi Kleber, Daniel Gafford, Kyrie Irving e Klay Thompson sejam os titulares diante do Blazers. Por outro lado, o Suns não terá Jusuf Nurkic contra o Golden State Warriors neste sábado. Então, é provável que Mason Plumlee entre em seu lugar. Enquanto isso, o calouro Oso Ighodaro possui chances.

