Alijah, filho de Gilbert Arenas, impressiona em jogo

Alijah Arenas, filho de Gilbert Arenas, é um dos jogadores de ensino médio mais vistos dos Estados Unidos. O jogador entrará na faculdade no próximo ano, e já tem ofertas de cinco universidades. O jovem é o 15º melhor jogador da classe do Draft de 2026. E na última sexta-feira (27), Alijah, de 17 anos, impressionou ao fazer 56 pontos.

Do outro lado, Uriah Tenette, prospecto 5 estrelas, marcou 54. Dessa forma, a escola de Tenette venceu por 98 a 87. Alijah, contudo, quebrou o recorde de pontos em um mesmo jogo no Classic at Damien. O torneio entre escolas de nível médio ocorre entre 26 e 30 de dezembro. Arenas já havia marcado 37 pontos no dia anterior.

Filho de Gilbert Arenas, Alijah, se “reclassificou”, mudando da classe da NCAA de 2026 para a de 2025. Assim, o movimento é comum por jogadores de basquete que queiram ir para a faculdade mais cedo e, depois, também entrar mais cedo na NBA.

Publicidade

Para deixar mais claro, Alijah entrou no ano de ensino médio como Junior, ou seja, no penúltimo ano de estudos. Com a manobra, se reclassificou para Senior, seu último ano no High School. Dessa forma, o jogador garantiu que consiga entrar já na próxima temporada da NCAA.

Leia mais!

Mostrando que a manobra é comum, jogadores como Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns e Jamal Murray também fizeram isso no ensino médio. Mas agora Alijah espera ter uma carreira na faculdade e na NBA tão sólida quanto esses.

Publicidade

Por isso, o jogador vem fazendo uma grande temporada no High School. São médias de 26.3 pontos por jogo, além de 8.5 rebotes e cinco assistências. Um jogador parecido com o pai, Alijah garante cestas do perímetro e infiltrando.

Além disso, Gilbert Arenas jogou por 11 temporadas na NBA. O jogador foi selecionado para o All-Star três vezes, todas pelo Washington Wizards. O armador teve médias superiores a 25 pontos por jogo em vários anos.

Dessa forma, conhecido pelo apelido “Agent Zero”, Arenas combinava arremessos de longa distância e infiltração para pontuar. Sua temporada de 2006/07 foi a melhor, sendo eleito para o All-NBA Team.

Publicidade

Apesar do sucesso, contudo, a carreira de Arenas foi marcada por lesões e questões fora de quadra, incluindo um incidente com armas de fogo no vestiário do Wizards. Após esse episódio, seu desempenho caiu, e ele deixou a liga em 2012. Hoje, porém, o Arenas é figurinha carimbada com seu podcast Gil’s Arena.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA