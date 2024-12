Cade Cunningham bate marcas e Detroit Pistons evolui

O Detroit Pistons vive um belo momento na temporada 2024/25, com Cade Cunningham jogando em nível de All-Star. Após o desastre do ano passado, quando bateu recordes de derrotas tanto em sua história como em toda a NBA, a equipe vem se recuperando e quer brigar pelo play-in. A sequência atual faz pensar que a franquia terá sucesso em seu objetivo.

A vitória contra o Sacramento Kings na última quinta-feira (26) foi assim. Afinal, Detroit passou quase toda a partida perdendo. O rival da Califórnia chegou a abrir 19 pontos no terceiro quarto, liderou por 15 no último período e por mais de dez a cerca de três minutos para o fim do jogo. Em um fim de jogo épico, uma jogada de quatro pontos (cesta de três, falta e lance livre) de Jaden Ivey sacramentou a virada do Pistons.

Se a fase do Kings é terrível, a franquia de Michigan também merece créditos. Em viagem pela Costa Oeste dos EUA, a franquia também vem de triunfos sobre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. É a primeira sequência de três vitórias jogando fora de casa desde 2020.

Se você pensa em vitórias como visitante no Oeste, a franquia não conseguia três seguidas desde 2008. São números muito fortes, sobretudo, considerando o recente histórico do time.

Mas em meio a tudo isso, o jogador que gerou esperança de mudar as coisas em uma das franquias mais tradicionais da NBA, enfim, começa a cumprir seu destino. Cade Cunningham tem jogado um basquete espetacular pelo Detroit Pistons em 2024/25.

Para se ter uma noção, ele é o único jogador da liga a ter médias de pelo menos 25 pontos e dez assistências em dezembro. Atualmente, o armador é o 20° jogador com mais pontos por jogo na NBA, enquanto é o segundo com mais assistências na temporada. Ele também tem 6.9 rebotes e é um dos líderes de triplos-duplos da liga, só ficando atrás de LeBron James e Nikola Jokic nesse sentido.

As marcas de dezembro também são especiais pensando na história da franquia. Afinal, o último jogador a ter médias de 25 pontos e dez assistências em um mês foi Isiah Thomas, o maior ídolo da história do Pistons. Ele também já é o jogador que mais se aproxima de Isiah em partidas de 30 pontos e dez assistências na história da equipe.

Por fim, Cunningham também é o primeiro a fazer três jogos seguidos de 20 pontos e dez assistências ganhando todos eles pela franquia, desde Chauncey Billups, em 2005.

O time segue subindo na tabela e agora ocupa a nona posição do Leste, com 14 vitórias em 31 partidas. Assim, com uma pequena vantagem sobre outros rivais próximos, como Chicago Bulls, Brooklyn Nets e o também crescente Philadelphia 76ers.

Além de seu melhor jogador, a equipe tem conseguido impacto positivo, sobretudo, de alguns reforços. Malik Beasley, por exemplo, lidera a NBA em bolas de três em 2024/25. Outros nomes como Tim Hardaway Jr e Tobias Harris também tem tido impacto positivo. Além disso, Jaden Ivey também tem reencontrado seu melhor nível. Então, o sonho de pelo menos chegar ao play-in segue presente.

