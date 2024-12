Cade Cunningham faz triplo-duplo histórico pelo Detroit Pistons

Com triplo-duplo de Cade Cunningham, o Detroit Pistons venceu o Miami Heat por 125 a 124, nesta segunda-feira (16). O astro liderou a equipe com 20 pontos, 11 rebotes e 18 assistências em partida decidida na prorrogação. Como resultado, o Pistons agora soma 11 triunfos na atual temporada em 27 jogos disputados e é o décimo colocado na Conferência Leste.

A noite foi especial para Cade Cunningham na vitória do Detroit Pistons. Isso porque foi seu sexto triplo-duplo na atual campanha. Agora, ele é o terceiro melhor jogador com essa estatística em 2024/25. Portanto, está atrás apenas de Nikola Jokic (10) e LeBron James (7). Da mesma forma, atingiu sua melhor marca de assistências na carreira.

O armador, além disso, se tornou o único jogador na história da franquia de Detroit a conseguir essa combinação de estatísticas. Então, sua atuação contra o Heat foi histórica.

No entanto, ele não foi o único com papel importante na vitória do Pistons. Afinal, o cestinha da equipe foi Malik Beasley. O ala-armador terminou a noite com 28 pontos em 41 minutos jogados. Ele também converteu sete bolas de três em 13 tentativas. Por outro lado, Tim Hardaway foi decisivo na prorrogação.

O ex-jogador do Dallas Mavericks teve arremessos cruciais para o triunfo. Então, apenas no tempo extra, converteu três bolas do perímetro. Entretanto, ele quase foi de herói a vilão. Na última posse do time no confronto, errou um passe em uma reposição de bola com poucos segundos no relógio. Mas o Heat não aproveitou.

Pelo lado de Miami, o jogador mais comentado das últimas semanas correspondeu em quadra. Cotado com o principal astro da NBA no mercado de trocas, Jimmy Butler teve uma atuação de gala. Isso porque o veterano também anotou um triplo-duplo. Em 44 minutos em quadra, o craque anotou 35 pontos, dez rebotes e 11 assistências. Assim, terminou como cestinha da partida.

Mas, o mais incrível foi Butler ter conseguido tais números sem cometer nenhum desperdício de bola no ataque. Como resultado, a estrela do Heat se tornou o primeiro jogador a conseguir essa combinação de estatísticas sem cometer turnover. Enquanto isso, Tyler Herro foi o outro destaque do time da Flórida. Ele anotou 23 pontos, mas perdeu a última tentativa de arremesso para virar a partida.

Vale destacar que Miami conseguiu uma grande recuperação no duelo. Afinal, chegou a estar perdendo por 19 pontos no segundo tempo. No final do tempo normal, a equipe fez uma corrida de 18 a 2 para igualar o marcador e forçar a prorrogação. Mas as bolas triplas de Hardaway Jr foram cruciais para o triunfo.

Agora, o Heat volta à quadra na sexta-feira (20), em duelo contra o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste. O Pistons, por sua vez, encara o Utah Jazz, na quinta-feira.

