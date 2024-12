Kawhi Leonard marca data para retorno ao Clippers

Parece que o retorno de Kawhi Leonard ao Los Angeles Clippers está cada vez mais próximo. A princípio, o jornalista Law Murray, do The Athletic, revelou em sua rede social que o astro deve fazer sua estreia na temporada no segundo jogo do Clippers em 2025, diante do Atlanta Hawks.

“Há, de fato, uma data-alvo para o retorno de Kawhi Leonard ao Clippers: sábado, 4 de janeiro, no Intuit Dome, quando a franquia receberá o Atlanta Hawks, segundo fontes do The Athletic”, escreveu Murray. “A equipe ainda está lidando com a situação de Leonard com cautela, e ainda há muitos fatores que podem influenciar. No entanto, o momento está chegando de forma rápida, e esta próxima semana será um passo crucial”, afirmou o jornalista no X.

À primeira vista, o duelo diante do Atlanta Hawks pode ser o primeiro de Kawhi Leonard desde sua lesão no joelho que o limitou a somente duas partidas nos playoffs da última temporada. Sem Kawhi, o Clippers foi superado pelo Dallas Mavericks ainda na primeira rodada do Oeste em seis jogos.

No entanto, na atual temporada, a equipe vem tendo um bom desempenho mesmo sem seu principal astro. Sendo assim, o protagonismo caiu sobre James Harden, que vem envolvendo bem seus colegas de time. Dessa forma, Norman Powell se tornou um dos destaques do Clippers e também da NBA, sendo cotado até para o prêmio de jogador que mais evoluiu. Além disso, o pivô Ivica Zubac é outro nome que vive ótima fase e vem sendo vital para a franquia.

De fato, o Los Angeles Clippers soma um recorde positivo de 17 vitórias e 13 derrotas e, no momento, ocupa a sétima posição da forte Conferência Oeste. Brigando por uma vaga direta aos playoffs, o retorno de Kawhi Leonard será fundamental para a equipe dar um salto de qualidade que só com sua principal estrela é possível.

No entanto, antes da possível volta do astro, o Clippers ainda tem mais três duelos para fazer na NBA. O primeiro deles ocorre na segunda-feira (30) e o rival será o New Orleans Pelicans. Em seguida, a franquia joga no último dia do ano de 2024 contra o San Antonio Spurs e depois abre 2025 duelando contra o Oklahoma City Thunder no dia 2. Por fim, no sábado (4), diante do Atlanta Hawks, pode ocorrer o retorno de Kawhi Leonard.

