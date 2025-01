NBA: Heat suspende Jimmy Butler de novo

O Miami Heat anunciou mais uma suspensão de Jimmy Butler na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro foi afastado por mais dois jogos da equipe. Portanto, não enfrenta Milwaukee Bucks, na quinta-feira (23), e Brooklyn Nets, no próximo sábado (25).

De início, Jimmy Butler foi suspenso pelo Heat durante sete jogos na NBA. A decisão aconteceu por conta de declarações polêmicas do astro em relação à franquia. Ainda assim, ele esteve nas últimas três partidas da equipe. No entanto, segundo Charania, um novo afastamento ocorreu por conta da ausência no voo para Milwaukee.

“O Heat tem dois jogos fora, começando com o Bucks e, depois, contra o Nets. Butler planejava se juntar ao time ainda hoje, mas, em vez disso, o Heat decidiu mandá-lo de volta para casa. A situação na equipe tem sido descrita como insustentável, seja com treinador e jogadores”, informou o jornalista.

A nova suspensão do camisa 22 é mais um passo no fim da relação entre ele e o Heat. Embora ele seja o astro recente do elenco, declarações polêmicas desde a pós-temporada passada tem deixado o ambiente insustentável. Desse modo, o ala passou a ser parte de diversos rumores de troca na NBA.

Troca chegando

A saída, ainda assim, parecia somente um rumor. Até o início do mês, após os jogos contra o New Orleans Pelicans e Indiana Pacers. De acordo com Charania, o astro ficou incomodado com a “implicância dos dirigentes” com a sua falta de empenho dos duelos.

Como reação, Butler enfim oficializou seu pedido de troca em coletiva de imprensa.

“O que eu quero ver acontecer? Quero ter minha alegria de jogar basquete de volta. Onde vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir isso em breve. Mas, provavelmente, não posso ter isso aqui”, disse Jimmy Butler. “Eu estou feliz aqui (em Miami), mas fora das quadras. Então, quero voltar a ser dominante e ajudar meu time a vencer. Mas não estou conseguindo fazer isso”, relatou.

Desde então, o time da Flórida tem ouvido propostas de diversas franquias. No momento, é o Phoenix Suns quem parece mais próximo de adquirir o jogador. Ainda segundo Charania, inclusive, as conversas recentes, enfim, estão sendo mais produtivas.

“Bem, ele bancou esse pedido de troca, mesmo com as tentativas da franquia em tentar alguma reconciliação nas últimas semanas. Então, ele triplicou o pedido, seja com Pat Riley ou com o proprietário Micky Arison. O que estou ouvindo é que as conversas de Miami foram muito mais produtivas do que vinham sendo, e esse é um cenário otimista de que um acordo possa acontecer ainda nessa semana”, afirmou o jornalista.

O desafio, no entanto, é o Suns conseguir um negócio que atenda às regras da NBA. Para isso, a diretoria tenta montar um cenário de três a cinco times para que o acordo possa acontecer. A grande questão é conhecida: A clausula de veto no contrato de Bradley Beal, que é necessário em um acordo como esse, mas pode vetar o negócio caso não fique satisfeito com o time para que for.

