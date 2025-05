NBA: “Fui o pior jogador em quadra”, admite Nikola Jokic

Atual jogador mais valioso da NBA, o craque Nikola Jokic fez uma autocrítica após o jogo 3 da série entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, na última sexta-feira (9). Apesar da vitória de sua equipe por 113 a 104, o pivô reconheceu que não jogou bem. O sérvio, aliás, disse que foi o pior em quadra.

“Basicamente, fui o pior jogador em quadra hoje à noite. Mas vencemos o jogo, e isso é o mais importante. Fiquei frustrado, mas tentei me manter no jogo e fazer as pequenas coisas. Os meus companheiros estavam me incentivando. Enfim, essas noites acontecem”, afirmou o camisa 15 de Denver.

Durante 43 minutos em quadra, Jokic fez uma de suas piores atuações ofensivas na NBA. Afinal, ele anotou 20 pontos, mas cometeu oito turnovers. Além disso, deixou a desejar nos arremessos de quadra, com oito acertos em 25 tentativas (32%). Nas bolas de três, o sérvio foi pior ainda, já que não acertou nenhuma das dez tentativas. Desse modo, Jokic se tornou o primeiro atleta da história com pelo menos oito turnovers e erros em todos os dez arremessos do perímetro, em um jogo da liga.

Publicidade

Apesar do aproveitamento incomum na NBA, Nikola Jokic pegou 16 rebotes e, assim, foi o único jogador do Nuggets a alcançar o duplo-duplo. Jamal Murray, aliás, foi o cestinha, com 27 pontos. Aaron Gordon e Michael Porter, por outro lado, totalizaram 43 pontos, 16 rebotes e nove bolas de três. Ou seja, o coletivo de Denver fez a diferença para o triunfo.

Leia mais!

Mais uma vez, Gordon foi decisivo. Afinal, o ala-pivô acertou uma bola de três a 28 segundos do fim do quarto período. Desse modo, o Nuggets igualou o placar e o jogo foi para a prorrogação. No tempo-extra, Denver sofreu apenas dois pontos, e fez 11, incluindo quatro de Jokic. Assim, a equipe saiu de quadra com a segunda vitória na série.

Publicidade

Nos três jogos contra o Thunder, Jokic tem médias de 26,3 pontos, 15,3 rebotes, seis assistências e 1,7 toco. Além disso, lidera o Nuggets nesses quatro quesitos. Mas, como arremessador, o pivô está abaixo do esperado: 41,4% nos arremessos de quadra e 20% nas bolas de três. O craque sérvio já cometeu 21 turnovers no confronto. Ou seja, uma média de sete por partida.

Nuggets e Thunder voltam a se enfrentar neste domingo (11), novamente em Denver. A bola vai subir a partir das 16h30 (horário de Brasília). O jogo terá a transmissão da ESPN 2.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA