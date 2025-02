NBA faz apelo a jogadores no All-Star Game

O All-Star Game traz todos os anos os melhores jogadores da NBA. As edições recentes, porém, não têm tido o mesmo apoio dos fãs, com as audiências caindo, em especial, nos Estados Unidos. As respostas da liga têm sido mudanças no formato do torneio, com a mais recente adotada para 2025, em San Francisco.

A NBA, ainda assim, deseja ajuda também dos jogadores para mudar o All-Star Game. Isso porque, é comum que os atletas não se esforcem o suficiente e deixem o jogo sem qualquer competição. De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, houve um pedido da liga para que as estrelas garantam um espetáculo de alto nível.

“A NBA e a Associação de Jogadores abordarão os participantes do All-Star. A conversa, antes do jogo, será sobre a importância de competir e proporcionar um show para os fãs. Com a mudança no formato e aumento das críticas, essa mensagem deve reforçar a necessidade de maior esforço”, relatou o jornalista.

A busca por audiência não passa apenas pelos jogadores. A NBA tem realizado mudanças no formato dos All-Star Game ao longo dos últimos anos. Após o confronto tradicional entre Leste e Oeste, houve a adoção do duelo entre capitães. No modelo, os astros mais bem votados selecionavam seus companheiros.

A proposta, no entanto, não teve apoio dos fãs e as críticas seguiram. Então, na temporada passada, a liga optou por retornar com o duelo entre as conferências.

Mais uma vez, não houve mudança. O baixo apelo dos torcedores mostrou mais uma vez que não havia qualquer esforço por parte dos jogadores. Assim, foi anunciada mais uma mudança. Dessa vez, em um formato de torneio, onde quatro equipes se enfrentam pelo ‘título’.

A proposta é de um ‘Final Four’. Três equipes de estrelas, além de uma de novatos e segundanistas, disputam para saber que será o vencedor. A ideia, portanto, é de que haja um esforço coletivo, ainda mais com a participação dos mais jovens, que devem tentar derrotar os astros veteranos.

Apoio de Curry

Na busca pela ajuda dos jogadores, a NBA já tem contado com apoio de alguns. Pelo menos, dos mais veteranos. Em entrevista recente, Stephen Curry contou que ajudou o comissário Adam Silver a modelar o evento. O All-Star Game 2025, afinal, acontece em San Francisco, na casa do Golden State Warriors.

“Adam não tinha muitas ideias dessa vez e, a princípio, só lhe dei conselhos. O principal é que não é ruim tentar mudar tudo de vez em quando, pois você sabe que pode voltar ao tradicional se der errado. Sei que o formato desse ano vão receber críticas porque é diferente. Mas, no fim das contas, isso é bom porque queremos o feedback para seguir melhorando”, contou o craque de 36 anos.

