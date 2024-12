NBA: Estatística de LeBron James na temporada surpreende

LeBron James consegue se inovar e seguir surpreendendo a cada temporada da NBA. No entanto, a temporada 2024/25 tem sido diferente para o craque. Isso porque LeBron tem o pior plus/minus – estatística que avalia a pontuação do time com e sem ele em quadra – do Los Angeles Lakers. É a primeira vez que o camisa 23 é o pior de sua equipe na categoria.

O Lakers perde por 106 pontos quando James está em quadra. O melhor do time é o armador D’Angelo Russell, que ajuda o time com saldo positivo de 56 enquanto joga.

O mais impressionante para LeBron é que em 21 temporadas na carreira, só três vezes ele teve um diferencial de pontos negativo enquanto esteve em quadra. Seus times durante seu período inicial da carreira não eram dos melhores, mas o ala sempre deu conta do recado e se manteve competitivo.

Publicidade

Além disso, durante um período de sua estadia em Los Angeles, LeBron também teve times ruins. No entanto, assim como fez pela maior parte da sua carreira, conseguiu manter os times na briga pelos playoffs. As exceções são sua temporada de calouro, em 2003/04, quando o Cavs perdeu por 144 pontos com James em quadra, e em 21/22, quando perdeu por 117 pontos.

Leia mais!

Nessas duas temporadas, o craque tinha boas desculpas: a primeira delas, era sua de calouro, quando ainda estava se habituando a liga. A segunda, foi o time desastroso do Lakers com Russell Westbrook. Mas 24/25 é diferente, já que o jogador não está rendendo o esperado.

Publicidade

Nem é como se LeBron estivesse jogando exatamente mal, afinal. São 23 pontos por jogo, com 8.9 assistências e 7.9 rebotes. Alguns jogadores da liga fariam de tudo para terem estatísticas tão boas quanto essa. Mas se tratando de LeBron James, sempre é esperado mais, e nesta temporada da NBA não tem sido o caso. Além disso, sua eficiência nos arremessos diminuiu bastante, chegando a 48.9%, sua pior marca desde 2006/07.

Sua defesa também não tem ajudado. Não é segredo que, de alguns anos para cá, James tenha escolhido se poupar na parte defensiva para dar seu máximo no ataque. Mas na atual temporada isso está ainda pior. E como o Los Angeles Lakers carece de boas peças na defesa para fazer a parte do camisa 23, a “conta chegou”.

Publicidade

A idade pode ter chegado para LeBron, o que certamente não seria surpreendente. Afinal, com quase 40 anos, já era hora do jogador mostrar algum sinal de declínio por conta da idade. Embora seja difícil ver, e até impressionante, parece ser um processo natural.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA