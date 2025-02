NBA: Em jogo histórico, Pistons massacra Bulls

Em jogo dessa terça-feira (11), o Detroit Pistons não teve pena do Chicago Bulls em um verdadeiro massacre na rodada da NBA. A franquia de Michigan venceu o histórico rival por 132 a 92. Portanto, uma vantagem impressionante de 40 pontos, que chegou a ser de 49 ao longo da partida. O confronto marcou o começo de uma série de duas partidas seguidas entre as franquias, que se enfrentam novamente nessa quarta-feira (12).

Foi uma noite de dominância e recordes para o Pistons sobre o rival. A equipe terminou o primeiro tempo com uma liderança impressionante de 71 a 29, a maior da história de Detroit para qualquer jogo (42 pontos). Chicago pouco diminuiu o prejuízo até o apito final, o que garantiu que outras marcas fossem atingidas.

Por exemplo, essa foi a maior vitória da história da franquia sobre o Bulls. A anterior era de 34 pontos no ano de 1969. A franquia de Detroit não vencia um jogo por tantos pontos há 13 anos. Ou seja, a última vez foi em 2012. Por fim, o triunfo se tornou um dos três mais largos do Pistons em todos os tempos na NBA.

Foi uma noite de domínio em todos os sentidos. Malik Beasley foi o cestinha com 24 pontos e converteu sete bolas de três. Aliás, durante a partida ele atingiu a marca de 212 bolas triplas em toda a campanha, superando a maior marca da história de Detroit em um ano, que pertencia a Saddiq Bey, que converteu 211 em 2021/22.

Além disso, Cade Cunningham também trouxe brilho ao confronto anotando 20 pontos, sete assistências e seis rebotes em apenas 27 minutos na quadra. Aliás, ele também alcançou um recorde interessante.

O camisa 2 se tornou o terceiro jogador a atingir 4.000 pontos, 1.000 rebotes e 1.300 assistências de forma mais rápida na história da liga. Afinal, ele o fez em 187 partidas disputadas na carreira. Os únicos que fizeram em menos são Oscar Robertson (131) e Luka Doncic (169).

Para completar o tamanho das histórias do jogo entre Pistons e Bulls na terça de NBA, Detroit sacramentou que chegará ao All-Star Game acima dos 50% de aproveitamento. Essa é a primeira vez que isso acontecerá em 12 anos.

Do lado de Chicago, as bolas de três podem contar bem o tamanho do desastre. Afinal, a franquia errou suas primeiras 20 tentativas do perímetro. Enquanto isso, Detroit fazia tudo do outro lado e aumentava sua vantagem. E ainda pior? Tudo ocorreu dentro do United Center. A torcida de Chicago vaiou muito a equipe ao fim do primeiro tempo e na saída dos titulares.

Uma noite de sonho para Detroit, e por outro lado pesadelo para Chicago. Por fim, o Pistons está consolidado na sexta posição do Leste nesse momento, com 28 vitórias em 54 partidas. Enquanto isso, o Bulls segue na zona de play-in com 22 triunfos em 54 jogos, mas segue sendo perseguido pelo Philadelphia 76ers.

Atualmente, os times estão em momentos opostos. Afinal, a franquia de Michigan vem de três vitórias seguidas. Por outro lado, o time de Illinois soma três derrotas seguidas.

Mais um encontro os aguarda nessa quarta-feira.

(28-26) Detroit Pistons 132 x 92 Chicago Bulls (22-32)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 24 2 0 1 0 Cade Cunningham 20 6 7 0 1 Tobias Harris 18 3 0 3 1 Ausar Thompson 16 3 4 4 2 Isaiah Stewart 14 6 3 0 0

Três pontos: 18-41; Beasley: 7-10

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Matas Buzelis 12 1 1 0 0 Josh Giddey 11 6 4 1 1 Nikola Vucevic 8 7 1 0 1 Tre Jones 8 2 1 2 0 Ayo Dosunmu 8 1 2 3 0

Três pontos: 10-47; Buzelis: 2-2

