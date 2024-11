NBA: Precisamos falar sobre a temporada do Houston Rockets

Atual terceiro colocado na conferência Oeste, o Houston Rockets vem sendo um dos grandes times dessa temporada da NBA. Após ficar somente em 11º lugar na última campanha, a equipe melhorou em vários aspectos e hoje é um dos melhores times da liga. São dez vitórias nos últimos 14 jogos. Além disso, dois dos reveses vieram contra Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors, os times líderes do Oeste. A outra derrota foi para o Milwaukee Bucks, por um ponto.

O Rockets tem a terceira melhor defesa da NBA, além do 11º melhor ataque. No ano passado, era o 2oº melhor ataque e décima melhor defesa. A melhora tem vários motivos, dentre eles a grande maturação dos jovens jogadores de Houston e algumas pequenas mudanças chave na equipe.

Alpheren Sengun, que recebeu uma renovação de US$185 milhões, se tornou um defensor de garrafão melhor. Nessa temporada, oponentes arremessam apenas 55.2% com ele defendendo. Além disso, pega 11 rebotes por jogo, contra 9.3 na última temporada: é o bom jogador se tornando um pivô de elite.

Ademais, Tari Eason também subiu dois pontos por jogo de média, melhorando de 46.6% para 52.9% seu aproveitamento de quadra. Amen Thompson foi de 9.5 para 11.3 pontos por noite, também subindo sua eficiência. São os jovens melhorando e ajudando a equipe.

Além disso, o time montou uma rotação bastante sólida. Atualmente, o Rockets tem sete jogadores com mais que dez pontos por jogo. É o maior número da NBA junto de Toronto Raptors, Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies. Assim, são vários jogadores que podem chamar tomar o holofote durante os jogos.

Nessa mesma linha, contudo, nenhum atleta da equipe tem médias superiores a 20 pontos por jogo. É nítida a falta de uma grande estrela pra chamar a responsabilidade em jogos importantes, mas enquanto isso, a coletividade tem falado mais alto.

A equipe tem o oitavo maior ritmo da NBA, e é a quarta com mais posses. É um jogo rápido e objetivo. O Rockets é o time pior índice de assistências da liga, com somente 53.5% das cestas vindo de passes. É o menor índice de assistências de um time desde 2020/21. Além disso, Houston também é o pior da liga em mover a bola, com somente 290 passes por 24 minutos. Poucos passes, muita individualidade, é a sina até aqui. E tem funcionado.

Então, uma grande defesa, evolução dos seus jogadores e um ataque diferente – com poucos passes e bastante jogo individual. Não é exatamente a receita para o sucesso, mas tem funcionado para o Houston Rockets nessa temporada da NBA.

