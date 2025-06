O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Minnesota Timberwolves. Afinal, a equipe de Mineápolis terá duas escolhas (17 e 31) no recrutamento deste ano.

Pela segunda temporada consecutiva, o Timberwolves chegou às finais do Oeste, mas caiu em cinco jogos. O algoz deste ano foi o Oklahoma City Thunder. Assim, o time de Minnesota pode ser considerado um contender. Em 2024/25, aliás, a franquia teve a segunda maior folha salarial da NBA, atrás apenas do Phoenix Suns.

Nesta offseason, o Timberwolves pode perder dois jogadores importantes. Afinal, Julius Randle e Naz Reid abriram mão do último ano de seus contratos e, assim, vão testar o mercado. Outro agente livre é Nickeil Alexander-Walker, um dos principais reservas da equipe. Todos eles são irrestritos, ou seja, podem assinar com qualquer time da NBA.

Continua após a publicidade

Quanto ao recrutamento, Minnesota terá duas picks interessantes: uma no top 20 e outra no início da segunda rodada. Então, com a tendência de redução da folha salarial, a equipe pode preencher duas vagas no elenco com salários “baixos”.

NBA Draft 2025: As necessidades do Minnesota Timberwolves

Elenco para a próxima temporada (oito atletas com contratos garantidos)

PG: Mike Conley (37 anos, expirante de US$10,8 milhões) / Rob Dillingham (19 anos, US$6,6 milhões)

SG: Anthony Edwards (23 anos, US$45,5 milhões) / Donte DiVincenzo (28 anos, US$12 milhões) / Jaylen Clark (23 anos, expirante de US$2,2 milhões)

SF: Jaden McDaniels (24 anos, US$24,4 milhões) / Terrence Shannon (24 anos, US$2,7 milhões)

PF:

C: Rudy Gobert (33 anos, US$35 milhões)

Continua após a publicidade

Média de idade: 26,4 anos

Folha salarial: US$139,2 milhões

Agentes livres: Nickeil Alexander-Walker (SG/SF, 26 anos, irrestrito), Joe Ingles (SF, 37 anos, irrestrito), Bones Hyland (PG/SG, 24 anos, irrestrito), Tristen Newton (PG/SG, 24 anos, restrito), Jesse Edwards (C, 25 anos, restrito)

Player option: Julius Randle (PF, 30 anos, US$30,9 milhões), Naz Reid (PF/C, 25 anos, US$15 milhões)

Team option: Luka Garza (C, 26 anos, US$2,3 milhões), Josh Minott (SF/PF, 22 anos, US$2,2 milhões)

Contrato não garantido: Leonard Miller (SF/PF, 21 anos, US$2,2 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo da Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception (US$25,3 milhões)

Posições carentes: PF, C, PG

Leia mais!

Necessidades da equipe

Tentar renovar com Randle e Reid. Os dois, aliás, são peças fundamentais na rotação de garrafão da equipe.

Encontrar um substituto para Alexander-Walker. Dos três principais agentes livres do Timberwolves, o canadense é o candidato mais forte a não renovar com o time. Assim, Minnesota terá de buscar (mercado ou Draft), um 3-and-D para preencher essa lacuna.

Escolha do Timberwolves no NBA Draft 2025: 17 e 31

Continua após a publicidade

Nomes mais indicados

* Pick 17

Thomas Sorber (C, Georgetown, freshman): pivô muito físico, que protege bem o aro e é um bom passador. Além do bom entendimento do jogo, Sorber é um ótimo finalizador, especialmente no pick-and-roll.

Rasheer Fleming (PF, Saint Joseph’s, senior): chama a atenção pelos atributos físico-atléticos e por jogar sempre com muita energia. Fleming é um defensor versátil, arremessador sólido do perímetro e um ótimo reboteiro. Ou seja, um potencial 3-and-D na NBA.

Danny Wolf (PF/C, Michigan, junior): melhor big passador da classe, Wolf tem uma visão de quadra avançada. Também há de se elogiar sua coordenação e habilidade com a bola nas mãos. Além disso, é um ótimo finalizador. Mas, defensivamente, ele deverá ter dificuldades no nível profissional. Além disso, precisa evoluir como arremessador.

Nolan Traoré (PG, Saint Quentin-FRA, França): armador francês muito habilidoso, com experiência profissional. Traoré sabe criar o próprio arremesso, manipular as defesas adversárias e envolver os companheiros, especialmente no pick-and-roll.

Liam McNeeley (SG/SF, UConn, freshman): muito físico em quadra, McNeeley é muito bom em absorver contato e cavar faltas. O ala exibe uma das mecânicas de arremesso mais bonitas e compactas da classe. Desse modo, tem potencial para se tornar um arremessador sólido na NBA. Além disso, McNeeley é um passador inteligente, que sempre mantém a bola em movimento no perímetro. Por fim, é um atleta inteligente que joga duro e toma boas decisões em quadra.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA