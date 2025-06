O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Memphis Grizzlies. Afinal, a equipe do Tennessee terá a escolha 16 no recrutamento deste ano.

Após a segunda eliminação na primeira rodada dos playoffs em três anos, o Grizzlies já começou a promover mudanças visando a próxima campanha. A primeira delas foi a efetivação do finlandês Tuomas Iisalo como técnico da equipe.

Além disso, a franquia fez uma troca há alguns dias envolvendo um dos principais jogadores do time. Desmond Bane foi negociado com o Orlando Magic e, em contrapartida, o Grizzlies recebeu Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção.

Dessa forma, o elenco ganha em profundidade e acumula ativos para futuras negociações. Mas, no curto prazo, há um questionamento sobre a real intenção da franquia. É o início de uma reformulação? Ja Morant está nos planos? Jaren Jackson Jr. receberá a extensão máxima?

Quanto ao recrutamento, o Grizzlies passa a ter uma escolha de primeira rodada. A pick que veio do Magic será mantida? Ou envolvida em outra negociação nos próximos dias? Enfim, muitas perguntas sobre o que está pensando o GM Zach Kleiman.

NBA Draft 2025: As necessidades do Memphis Grizzlies

Elenco para a próxima temporada (12 atletas com contratos garantidos)

PG: Ja Morant (25 anos, US$39,4 milhões) / Scotty Pippen (24 anos, US$2,3 milhões) / Cole Anthony (25 anos, US$13,1 milhões)

SG: Kentavious Caldwell-Pope (32 anos, US$21,6 milhões) / John Konchar (29 anos, US$6,2 milhões)

SF: Jaylen Wells (21 anos, US$1,9 milhão) / Vince Williams (24 anos, US$2,3 milhões)

PF: Jaren Jackson Jr. (25 anos, expirante de US$23,4 milhões) / GG Jackson (20 anos, US$2,2 milhões) / Brandon Clarke (28 anos, US$12,5 milhões)

C: Zach Edey (23 anos, US$6 milhões) / Jay Huff (27 anos, US$2,3 milhões)

Média de idade: 25,2 anos

Folha salarial: US$133,2 milhões

Agentes livres: Santi Aldama (PF/C, 24 anos, restrito), Luke Kennard (SG/SF, 29 anos irrestrito), Marvin Bagley (PF/C, 26 anos, irrestrito), Yuki Kawamura (PG, 24 anos, restrito), Cam Spencer (PG/SG, 25 anos, restrito), Lamar Stevens (SF/PF, 27 anos, irrestrito)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo da Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception 1 (US$25,3 milhões)

Posições carentes: SG, SF, C

Necessidades da equipe

Disponibilidade de Ja Morant. O astro disputou apenas 59 dos 164 jogos do Grizzlies nas últimas duas campanhas. Ou seja, desfalcou o time em 64% dos duelos.

Fechar uma extensão contratual prévia com Jaren Jackson Jr. Melhor defensor e segundo principal jogador do Grizzlies, o ala-pivô é peça fundamental para o sucesso da equipe.

Renovar com Santi Aldama. O espanhol mostrou uma evoluação considerável e fez os melhores números da carreira. Assim, se tornou um jogador importante na rotação do Grizzlies.

Adicionar pelo menos um bom arremessador. Afinal, com a saída de Bane, o Grizzlies perdeu um de seus melhores jogadores nesse quesito.

Um pivô confiável para dividir minutos com Zach Edey. O canadense, aliás, perderá o início da próxima campanha por causa de uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Escolha do Magic no NBA Draft 2025: 16, 48 e 56

Nomes mais indicados

* Pick 16

Asa Newell (PF/C, Georgia, freshman): apresenta uma combinação muito rara de explosão, agilidade e coordenação para um jogador do seu tamanho. Coloca pressão no aro e se destaca nos cortes em direção à cesta. Além disso, é o melhor reboteiro ofensivo da classe deste ano. Newell também é um defensor esforçado e versátil, com destaque para a marcação em espaço. Enfim, ele é mais transpiração do que inspiração.

Thomas Sorber (C, Georgetown, freshman): pivô muito físico, que protege bem o aro e é um bom passador. Além do bom entendimento do jogo, Sorber é um ótimo finalizador, especialmente no pick-and-roll.

Jase Richardson (SG, Michigan State, freshman): dotado de um entendimento avançado do jogo, o ala-armador tem potencial para se tornar um 3-and-D na NBA. Afinal, é um arremessador consistente do perímetro e um defensor muito intenso. Além disso, mostra excelência jogando fora da bola.

Cedric Coward (SG/SF, Washington State, senior): chama a atenção pela versatilidade nos dois lados da quadra. No Draft Combine, então, Coward passou a atrair os holofotes por conta dos atributos físicos invejáveis. Além disso, ele é um potencial 3-and-D, ou seja, contribui com bolas de três e defesa (fora da bola). Aliás, ele é um ótimo arremessador e um defensor disruptivo e versátil.

Nique Clifford (SG/SF, Colorado State, senior): um dos jogadores mais prontos da classe deste ano. Clifford faz de tudo um pouco em quadra. Ótimo defensor individual, arremessador confiável, passador sólido e reboteiro de elite.

