O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Houston Rockets. Afinal, a equipe texana terá o privilégio de fazer a décima escolha no recrutamento deste ano.

Após a ótima campanha em 2024/25, quando ficou em segundo na Conferência Oeste, o Rockets tem todas as ferramentas para se tornar um contender na NBA. Depois de cinco temporadas de reconstrução, a franquia chegou aos playoffs. No entanto, caiu diante do Golden State Warriors, em uma série de sete jogos.

Apesar da frustração, o time de Ime Udoka deixou uma boa impressão. Com um elenco cheio de jovens (sete atletas abaixo dos 24 anos), a equipe bateu de frente com a última dinastia da liga. Mas, ao final do confronto com o Warriors, ficou claro que o Rockets precisa de um jogador diferenciado para subir de nível. Desse modo, a busca por um astro deverá movimentar a offseason da franquia.

Quanto ao recrutamento, o Rockets ficou com a escolha que, originalmente, era do Phoenix Suns. Assim, um time que foi aos playoffs ganhou de presente uma escolha de loteria. Mas, a princípio, essa pick deverá fazer parte de uma oferta por uma estrela da liga. Afinal, Houston já tem um número considerável de jovens no plantel. Como a franquia quer dar o próximo passo, a décima escolha de 2025 será uma moeda de troca valiosa.

NBA Draft 2025: As necessidades do Houston Rockets

Elenco para a próxima temporada (nove atletas com contratos garantidos)

PG:

SG: Jalen Green (23 anos, US$33,3 milhões) / Reed Sheppard (20 anos, US$10,6 milhões)

SF: Dillon Brooks (29 anos, US$21,1 milhões) / Cam Whitmore (20 anos, US$3,5 milhões)

PF: Amen Thompson (22 anos, US$9,7 milhões) / Jabari Smith Jr. (22 anos, expirante de US$12,3 milhões) / Tari Eason (24 anos, expirante de US$5,7 milhões)

C: Alperen Sengun (22 anos, US$33,9 milhões) / Steven Adams (31 anos, US$14,1 milhões)

Média de idade: 23,7 anos

Folha salarial: US$144,2 milhões

Agentes livres: Jeff Green (PF, 38 anos, irrestrito), Jae’Sean Tate (SF, 29 anos, irrestrito), Jack McVeigh (SF, 29 anos, restrito), N’Faly Dante (C, 23 anos, restrito)

Contratos não garantidos: Jock Landale (C, 29 anos, US$8 milhões)

Team option: Fred VanVleet (PG, 31 anos, US$44,9 milhões), Aaron Holiday (PG, 28 anos, US$4,9 milhões), Jeenathan Williams (26 anos, US$2,3 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo da Luxury Tax (US$14,1 milhões)

Posição carente: PG

Necessidades da equipe

Um astro para transformar a equipe em candidata ao título em 2025/26.

Dois armadores. Fred Van Vleet e Aaron Holiday podem sair, caso a franquia decida não exercer a opção de mais um ano em seus contratos.

Mais poder de fogo do perímetro. Na última temporada, o Rockets ficou no top 10 de times que menos arremessaram e converteram bolas de três.

Dar mais espaço a Reed Sheppard. Terceira escolha do Draft de 2024, ele atuou pouco em seu ano de estreia na NBA (12 minutos de médias, em 51 jogo).

Escolhas do Raptors no NBA Draft 2025: 10 e 59

Nomes mais indicados

* Pick 10

Colin Murray-Boyles (PF/C, South Carolina, sophomore): canhoto e um dos defensores mais físicos e versáteis da classe, ele demonstra altruísmo em quadra e talento para criar para os companheiros. Apesar de não ser muito alto para as posições 4 e 5, Murray-Boyles compensa com energia, agilidade, força física e elevado QI de basquete. Também sabe colocar a bola no chão e achar o melhor momento para atacar a cesta (ótimo finalizador). No entanto, quase não arremessa de longa distância. Desse modo, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um big que espaça a quadra.

Kasparas Jakucionis (PG/SG, Illinois, freshman): o lituano é um armador versátil, habilidoso e com elevado QI de basquete. Jakucionis é capaz de pontuar nos três níveis, ao mesmo tempo que acha ótimos passes para os companheiros. Enfim, consegue ser útil com ou sem a bola nas mãos.

Carter Bryant (SF/PF, Arizona, freshman): o combo forward tem as ferramentas necessárias para se encaixar em qualquer equipe. Afinal, Bryant possui força física, mobilidade, versatilidade defensiva e um arremesso consistente do perímetro. Além disso, mostra potencial como passador. Em suma, ele tem as ferramentas para ser um 3-and-D sólido na NBA.

