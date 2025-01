NBA divulga os melhores novatos do mês de dezembro

A NBA divulgou nessa quinta-feira (2) os melhores novatos do mês de dezembro. E por coincidência, os dois, um de cada conferência, estão nos piores times da liga. Yves Missi, do New Orleans Pelicans, foi o eleito do Oeste, enquanto Alex Sarr, do Washington Wizards, foi pelo Leste.

Missi teve médias de 11.2 pontos, dez rebotes e 1.6 toco em dezembro. Embora sua equipe tenha vencido só um de 14 jogos, o pivô não é o culpado. Afinal, New Orleans é um dos piores times da liga, e conta com ausências de alguns de seus principais jogadores. Com apenas cinco vitórias e 28 derrotas, as chances do time ir para os playoffs já são quase nulas. Então, sem a perspectiva de competir, a tendência é de que Missi ganhe cada vez mais minutos e possa se desenvolver ainda mais.

Já no Leste, a sina é parecida. Com uma equipe sem muitas chances de ir longe e que vai trocar seus poucos bons jogadores, Sarr ganha espaço. Dessa forma, o ala-pivô teve médias de 13.8 pontos, 6.3 rebotes e 1.7 toco por jogo. Além disso, arremessou incríveis 46.7% de três no mês, em mais de cinco tentativas por jogo. Ao total, venceu três de oito partidas.

Assim, os dois jogadores ganharam o prêmio pela primeira vez na temporada. Outros nomeados foram Stephon Castle, do San Antonio Spurs, Donovan Clingan, do Portland Trail Blazers, e Zach Edey e Jaylen Wells, do Memphis Grizzlies.

Já no Leste, também foram nomeados Bub Carrington, também do Wizards, Tristan da Silva, do Orlando Magic, e Zaccharie Risacher, do Atlanta Hawks.

Jared McCain, um dos novatos que mais chamou atenção até aqui na temporada, ficou de fora da lista pela sua lesão, enquanto não tem previsão para sua volta. Ademais, o jogador também deve perder posições na corrida para Novato do Ano.

Então, os melhores novatos do mês de dezembro na NBA foram esses. É curioso, porém, pensar que dois dos piores times da liga conseguem criar tanto destaque para seus jogadores. O fato de não terem a responsabilidade com vitórias ajuda no caso.

Ainda assim, o Wizards não é conhecido por boas escolhas de Draft. A equipe não faz uma grande seleção desde Bradley Beal, em 2014. Além disso, o Pelicans, em meio a terra arrasada por lesões e rumores de troca, conseguiu achar uma luz no fim do túnel em Missi.

