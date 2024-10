NBA cria “regra Jontay Porter”

A NBA criou uma regra para evitar mais casos como de Jontay Porter. O ex-Toronto Raptors foi banido da liga por envolvimento em apostas. De acordo com uma investigação, ele apostou 13 vezes em seu período pela equipe canadense. Na ocasião, o ala tinha um contrato two-way com a franquia. Ou seja, poderia jogar também na G-League.

Para conter casos do tipo, desse modo, a NBA anunciou uma parceria com as casas de apostas. Durante a temporada 2024/25, jogadores com os menores salários, com contratos two-way ou de dez dias não estarão disponíveis para apostas no under. A informação foi confirmada pela liga através de um comunicado à imprensa.

“Estamos satisfeitos que essas medidas tenham sido tomadas para ajudar a proteger a integridade dos nossos jogos”, afirmou a NBA.

Embora não tenha oficialmente o nome de Jontay Porter, a nova regra da NBA é uma resposta ao caso e vem sendo chamada assim. Aos 24 anos, ele recebeu uma suspensão vitalícia no final da última temporada por violar a política de apostas da liga. As investigações encontraram 13 apostas envolvendo o jogador, que utilizavam a conta de um amigo.

Então, as apostas variavam entre US$15 e US$22 mil, totalizando $54.094. De acordo com a NBA, houve um lucro de US$21.965 por parte do jogador. Três das apostas envolviam uma derrota do Raptors. No entanto, todas elas foram perdidas.

Mas Porter não é o primeiro caso na NBA envolvendo apostas. Além dele, Jack Molinas (1954), Tony Jackson e Doug Moe (1961) e Roger Brown (1966), também foram banidos pela liga pelo mesmo motivo. A liga também baniu outros jogadores, mas por outros motivos, especialmente o abuso de substâncias ilegais. O último deles foi Richard Dumas, em 1995. OJ Mayo, em 2016, recebeu punição similar, mas desde 2018 poderia pedir para voltar, o que não aconteceu.

Diante dos casos, o comissário Adam Silver garantiu que a NBA trabalharia para conter apostas ilegais.

“Enquanto as apostas esportivas criam transparência que ajuda a identificar atividades suspeiras, tudo isso ainda aumenta a importância sobre uma regulamentação, que pode incluir vários tipos de apostas envolvendo nossos jogos e jogadores. Mas trabalhando de perto com as principais casas de apostas, nós vamos continuar buscando meios de deixar a nossa liga e o nosso jogo seguros”.

Porter, de 24 anos, teve uma breve passagem pelo Memphis Grizzlies em 2020/21. Então, na temporada passada, o Raptors deu a ele uma chance de retornar às quadras da NBA. Ele atuou em 26 partidas, tendo médias de 4.4 pontos, 3.2 rebotes e 2.3 assistências em cerca de 12 minutos por noite.

Jontay é irmão de Michael Porter, campeão com o Denver Nuggets em 2022/23.

