NBA comemora audiência dos playoffs 2024/25

Na última terça-feira (22), o comissário da NBA, Adam Silver, se mostrou satisfeito com a audiência do primeiro final de semana dos playoffs 2024/25. O dirigente comemorou os bons índices dos oito jogos que abriram a pós-temporada no sábado e domingo.

“Foi o fim de semana de estreia com a maior audiência em 25 anos. Então, os números são fantásticos”, disse Silver antes da divulgação oficial dos dados.

Publicidade

A NBA disse que os oito jogos do primeiro de semana dos playoffs 2024/25 tiveram audiência média de 4,4 milhões de espectadores. Portanto, a maior marca em 25 anos, que mostrou um aumento de 17% em relação ao mesmo período da última temporada.

Da mesma forma, de acordo com a ESPN, foi o fim de semana de abertura mais assistido de todos os tempos em suas plataformas. Isso porque quase 6,7 milhões de pessoas em média acompanharam ao jogo entre Orlando Magic x Boston Celtics, no domingo. O duelo ainda contou com um pico de pouco mais de 8 milhões de espectadores.

Publicidade

Assim, Silver ainda avaliou como a liga vê a introdução de mídias digitais nas exibições de jogos. Segundo o comissário, a NBA se entusiasma em alcançar diferentes públicos com as plataformas.

Leia mais!

A NBA reconheceu que os índices de audiência começaram ruins nesta temporada. O fato foi atribuído em parte à realização da World Series entre dois grandes mercados de mídia (Nova York e Los Angeles). Além disso, também “culpa” a atenção especial dada às eleições dos EUA.

Publicidade

Os números aumentaram ao longo da temporada. Silver, então, revelou que a audiência da liga caiu apenas cerca de 2% em relação ao ano anterior. Em meados de março, a rede ABC, que detém parte dos direitos de transmissão da NBA apontou a melhora. De acordo com o portal Nielsen, que é especializado em medição de audiência dos canais de TV ao redor do mundo, o aumento foi de 10% em relação a campanha de 2023/24.

O ano começou com discussões acerca da audiência da liga, que esteve em queda e registrou marcas muito negativas nas primeiras semanas da campanha. Discussões sobre vários tópicos foram ditas, incluindo até o estilo de jogo, com o aumento das bolas de três e a defesa menos intensa, para muitos analistas, tornando o jogo menos atrativo.

Publicidade

Ao longo da campanha, os rumores foram foi se dissipando. Após a trade deadline com trocas de muitos astros como Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, Jimmy Butler para o Golden State Warriors e De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs, a audiência aumentou ainda mais nos EUA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA