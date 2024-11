NBA: Armador do Warriors sofre lesão e preocupa time

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Golden State Warriors terá uma baixa considerável nas próximas partidas. O armador De’Anthony Melton, que chegou ao Warriors na última offseason da NBA, vai desfalcar o time após lesão. Segundo o repórter, Melton teve uma contusão nos ligamentos do joelho esquerdo. Então, ele já está fora do jogo contra o Memphis Grizzlies, na sexta-feira.

O armador, que também atua como ala-armador, vinha sendo titular nas últimas partidas do Warriors. Nas vitórias sobre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks, Melton teve médias de 16.5 pontos, 7.0 rebotes, 3.0 assistências e acertou 50% dos arremessos de três (sete em 14). Pelo tempo em que ele estiver fora, o técnico Steve Kerr possui algumas opções.

Por enquanto, o time poderia ter Brandin Podziemski ou Moses Moody ao lado do armador Stephen Curry. Como o primeiro vem atuando mais como um substituto do próprio Curry, existe a chance de Moody ganhar a titularidade. Outra opção seria Gary Payton II, que possui características ainda mais defensivas.

Na atual temporada da NBA, Kerr vem utilizando Curry como armador principal no Warriors, mas com variações no time titular. Dos 13 jogadores principais jogadores, apenas dois não começaram partidas: Kyle Anderson e Kevon Looney. Então, não existe vaga “cativa”.

Melton vai passar por mais exames nos próximos dias até que o time tenha uma previsão de volta às quadras, mas o armador tem histórico de lesões. Isso porque na última temporada, ainda pelo Philadelphia 76ers, ele atuou em apenas 38 jogos. Na equipe de San Francisco, o atleta já perdeu cinco.

Em segundo no Oeste, o Warriors venceu três dos quatro jogos que fez em casa na atual temporada. Contra o Grizzlies, nesta sexta-feira, a partida acontece em San Francisco. Será o segundo embate do time na Copa da NBA. No primeiro, venceu o Mavericks por 120 a 117.

Na offseason, o Warriors recebeu críticas por não fazer grandes contratações. Mas o sistema do técnico Kerr vem dando resultados. Apesar de nenhum jogador atuar por muitos minutos, o time rende mesmo quando o armador Stephen Curry não joga. Buddy Hield, Lindy Waters, Melton e Anderson são boas opções para o elenco.

Em 2024/25, o armador participou de seis partidas e possui médias de 10.3 pontos e 3.2 rebotes, além de 37.1% de três pelo Warriors.

