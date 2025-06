NBA: Armador do Bulls pode mudar de time na próxima temporada

Um armador do Chicago Bulls tem grandes chances de estar em um novo time na próxima temporada da NBA. Pelo menos é o que garante Matt Moore, do Hardwood Paroxysm. De acordo com o jornalista, a franquia não deverá manter a dupla Josh Giddey e Coby White. Ou seja, apenas um deles estará vestindo a camisa do Bulls em 2025/26.

“Isso é especulação externa, mas duas fontes diferentes da Conferência Leste acreditam que é improvável que o Bulls mantenha tanto Josh Giddey quanto Coby White. Se Giddey renovar, White pode ser trocado. Sou cético quanto a essa ideia porque isso soa como um conceito radical demais para Chicago, e isso não combina com a franquia. Economizar dinheiro, sim, isso combina com o Bulls, mas não desse jeito”, afirmou Moore.

Giddey, de 22 anos, foi o principal jogador do Bulls nesta temporada. O australiano chegou ao time na última offseason, após uma troca com o Oklahoma City Thunder. Em Chicago, o armador jogou o seu melhor basquete na NBA. Assim, em 70 jogos, Giddey teve médias de 14,6 pontos, 8,1 rebotes e 7,2 assistências. Além disso, acertou quase 38% das bolas de três.

Publicidade

Mas, ao final da temporada da NBA, o armador do Bulls será agente livre restrito. Com isso, o time de Chicago terá o privilégio de cobrir quaisquer ofertas que ele vier a receber. A princípio, a renovação com Giddey é uma das prioridades da franquia. De acordo com Michael Scotto, do portal HoopsHype, o atleta já definiu um valor mínimo para o próximo contrato: US$120 milhões por cinco temporadas.

Leia mais!

Desse modo, o mais provável então seria uma troca envolvendo White. O camisa 0 do Bulls, aliás, vai entrar no último ano de contrato. Em 2025/26, ele vai receber US$12,9 milhões em salários. Nesta temporada, White foi o cestinha do Bulls, com média de 20,4 pontos, a melhor em seis campanhas na NBA. Além disso, deu 4,5 assistências e converteu 37% das bolas de três.

Publicidade

De acordo com o jornalista Joey Cowley, setorista do Bulls no Chicago Sun Times, o time avaliou a troca de White na última trade deadline da NBA. No entanto, as conversas com os times interessados não avançaram. Assim, é esperado que a franquia de Chicago disponibilize o armador para trocas nesta offseason.

Além da situação contratual, outro fator que pode pesar na saída do armador de 25 anos seria uma possível insatisfação com Giddey. Segundo KC Johnson, do Chicago Sports Network, White estaria frustrado com a presença do australiano na equipe.

Publicidade

“A mudança tem sido uma constante na passagem de Coby White pelo Bulls. Na cabeça dele, ele trabalhou muito na última temporada para se tornar a principal opção, o principal criador de jogadas. Ele tinha a bola nas mãos o tempo todo. Seus minutos estavam no auge da carreira e seu uso na equipe também. E o que acontece? O Bulls fez a troca por Josh Giddey”, informou Johnson.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA