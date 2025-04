NBA: Após temporada pífia, Pelicans demite principal executivo da franquia

A temporada decepcionante do New Orleans Pelicans deve forçar mudanças na franquia nas próximas semanas da NBA. Segundo Shams Charania, da ESPN, a primeira delas aconteceu na segunda-feira (14), quando time demitiu o vice-presidente David Griffin. Ele passou seis anos na equipe.

Ainda de acordo com Charania, a lenda da NBA Joe Dumars deve assumir a função no Pelicans. O ex-jogador teve uma carreira de sucesso como GM do Detroit Pistons nos anos 2000. Ele, por exemplo, montou o time que venceu o título em 2004. Além disso, venceu o prêmio de Executivo ao Ano em 2003. Atualmente, ele é vice-presidente e chefe de operações de basquete na NBA.

“As conversas entre Dumars e o Pelicans devem avançar ao longo da semana na NBA. Assim, a expectativa é de um acordo até sexta-feira (18)”, informou Charania.

O antigo GM do Pelicans na NBA deixou o time após seis temporadas. Sob seu comando, a franquia teve 209 vitórias e 263, com duas idas aos playoffs.

Sem sucesso, a passagem dele ficou marcada pela troca de Anthony Davis para o Los Angeles Lakers. Na época, a franquia recebeu Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, além de três escolhas de primeira rodada, para dar início a uma reconstrução na NBA.

Após o negócio entre Pelicans e Lakers na pré-temporada de 2019, o GM selecionou Zion Williamson para ser o rosto da mudança da franquia na NBA. O ala-pivô, porém, não teve o sucesso esperado. Apesar de talentoso, ele passou a maior parte dos últimos anos lesionado, sendo que disputou apenas 45% dos jogos de New Orleans. Além disso, nunca jogou um duelo de playoffs.

A paciência com Griffin, ainda assim, se esgotou ao longo da última temporada da NBA. Para tentar obter sucesso no time, ele trocou por Dejounte Murray para formar um trio com Williamson e Bradon Ingram. Logo na estreia, porém, o reforço lesionou a mão esquerda.

A partir daí, o restante do time começou a se lesionar, com Murray, Williamson, Trey Murphy, Herb Jones e Jose alvarado acumulando contusões. Entre os titulares do Pelicans, assim, somente CJ McCollum teve mais de 50 jogos na temporada.

Por fim, como resultado, o Pelicans terminou a temporada com 21 vitórias e 61 derrotas, sendo a pior campanha da NBA. Portanto, um resultado inesperado para um time que montou um elenco de olho nos playoffs.

