NBA anuncia titulares do All-Star Game de 2025

A NBA anunciou na noite dessa quinta (23) os titulares para o All-Star Game de 2025. O jogo das estrelas será disputado no dia 16 de fevereiro, em San Francisco. Esse ano, a liga decidiu mudar o formato do jogo. Assim, serão três times com oito jogadores cada – um quarto time com mais oito jogadores virá depois, o campeão do Rising Stars Game.

Os três times serão montados em formato de draft por Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, da TNT. Então, as equipes jogaram semifinal e final para definir o campeão. Cada partida irá até 40 pontos. Cada jogador do time campeão irá receber US$125 mil.

A votação para selecionar os dez titulares – cinco de cada conferência – é feita por torcedores, jogadores e imprensa. O voto dos torcedores vale 50%, enquanto jogadores e imprensa 25% cada.

Selecionados na conferência Leste

Entre os titulares do All-Star Game da NBA pelo Leste, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Karl-Anthony Towns foram os indicados.

Mitchell irá para seu sexto All-Star Game seguido. Nessa temporada, tem médias de 23.2 pontos, 4.5 rebotes e 4.5 assistências, liderando o Cleveland Cavaliers, time de melhor campanha na NBA.

Já Brunson, vai para seu segundo jogo das estrelas consecutivo. O armador tem 26 pontos por jogo, com 7.3 assistências e três rebotes. Um dos melhors jogadores de um dos times mais midiáticos da liga, a seleção do craque faz sentido com base em sua performance.

Nas alas, sem surpresas. Jayson Tatum vai para seu sexto jogo das estrelas em sequência. Em 2024/25, tem médias de 27.4 pontos, 9.2 rebotes e 5.5 assistências por noite. O Boston Celtics está na segunda posição da conferência. Depois de problemas nas Olímpiadas de Paris, Tatum respondeu da melhor forma, levando seu jogo para um nível ainda maior.

Giannis Antetokounmpo é o segundo maior pontuador da liga, com 31.5 por jogo. Além disso, tem 12 rebotes e seis assistências. Depois de um começo ruim do Milwaukee Bucks, Giannis colocou o time nas costas e conseguiu levar até a zona de classificação direta aos playoffs. Assim, o grego vai para seu nono jogo das estrelas da carreira.

De time novo, Karl-Anthony Towns vem mostrando o melhor basquete da sua carreira. Então, para coroar a sua grande temporada, vai para seu quinto All-Star Game, o segundo seguido. Em 24/25, tem médias de 25.1 pontos por jogo, 13.9 rebotes e 3.5 assistências. Além disso, também é candidato ao prêmio de MVP da NBA.

Selecionados na conferência Oeste

Já na conferência Oeste, quem vai começar o jogo são Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, LeBron James e Kevin Durant.

Shai Gilgeous-Alexander é, hoje, o principal candidato ao prêmio de MVP da NBA. O ala-armador lidera a liga em pontos, com 32 por noite, mas também tem 5.4 rebotes e 6.1 assistências. Ademais, lidera o Oklahoma City Thunder para o topo do Oeste, com 36 vitórias e 7 derrotas. Assim, é claro, vai para seu terceiro All-Star Game.

Jogando em casa, Stephen Curry é titular mesmo em uma temporada abaixo de seu nível usual. No entanto, um ano ruim de Curry ainda é um ano All-Star. Isso porque o armador tem 22.6 pontos de média, com 6.3 assistências e 4.9 rebotes. Embora o Golden State Warriors não ajude, com apenas 21 vitórias e 22 derrotas. o camisa 30 ainda dá show. Dessa forma, vai para seu 11º Jogo das Estrelas.

Kevin Durant vai para seu 15º, e teriam sido mais sem as lesões. Nessa temporada chegou a perder jogos por se contundir, mas já está de volta. Tem 27.2 pontos por jogo, com seis rebotes e 6.5 assistências. O Phoenix Suns tem uma vitória em dez jogos sem o craque, mostrando sua importância.

E se Shai é desafiado como MVP, é por Nikola Jokic. O sérvio vai ser All-Star pela sétima vez seguida. Na temporada, suas médias são de 30.1 pontos, 13.2 rebotes e 9.9 assistências por jogo – é a primeira vez na carreira que bate a marca de 30 pontos por noite.

Mais um All-Star Game para LeBron James

LeBron James coloca mais um All-Star Game na conta. O camisa 23 já é o recordista, então vai para seu 21º. Em 2024/25, tem médias de 23.7 pontos, nove assistências e 7.5 rebotes. Com o Los Angeles Lakers melhorando na tabela após as trocas, LeBron de titular era iminente.

Ausências entre os titulares

Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Anthony Davis, Cade Cunningham, James Harden, Luka Doncic e Darius Garland são as ausências mais óbvias. No entanto, mesmo não sendo titulares do All-Star Game da NBA, eles ainda devem aparecer como reservas.

Doncic se lesionou, perdendo muitos jogos. Garland, embora venha tendo grande ano, compete com Mitchell, seu colega de time. Cade, no entanto, ficou fora por conta da performance do Pistons. Embora o time tenha mais vitórias que derrotas no momento, isso não foi verdade por parte do período de votação.

Depois, James Harden e Anthony Edwards aparecem fora dos titulares pela grande competição: Shai e Curry. Fechando a lista, Anthony Davis enfrenta situação parecida, por disputar contra Durant, Jokic e LeBron.

Por fim, Wembanyama também ficou de fora pela alta competição. Além disso, a performance do Spurs não ajuda seu caso. No entanto, ainda terá muitas temporadas para ir ao jogo das estrelas.

