NBA: Anthony Davis evolui e volta ao Mavs fica próxima

O Dallas Mavericks vem sofrendo com lesões nas últimas semanas. No entanto, a equipe divulgou uma boa notícia para a reta final da temporada. De acordo com o time médico, o astro Anthony Davis evoluiu da sua última lesão e está próximo de retorno ao Mavs na NBA.

“O Mavs anunciou hoje que o astro da NBA, Anthony Davis, está progredindo bem. Davis será reavaliado em duas semanas, com novas atualizações a serem fornecidas, se necessário”, informou a equipe, em comunicado.

Davis sofreu uma distensão no adutor esquerdo em 8 de fevereiro. Justamente, em sua estreia pelo time de Dallas. Até a contusão, ele vinha fazendo uma grande partida, com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos.

Após a lesão, Davis resolveu tranquilizar os fãs. “Simplesmente, não soltava e não aliviava. Mas não é nada sério”, comentou.

Mesmo com a declaração do jogador, a lesão na época foi um grande susto para o Mavericks. Davis, afinal, chegou na troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. Portanto, havia a expectativa de que ele se tornasse o líder da franquia na briga pela pós-temporada da NBA.

As notícias ficaram ainda mais tensas quando Shams Charania, da ESPN, informou que Davis poderia passar por cirurgia. Assim, existia a chance dele desfalcar o time pelo restante da temporada 2024/25. O próprio astro, aliás, teria optado por não passar pelo processo cirurgia.

Apesar do Mavericks divulgar um bom parecer, Davis não estará no reencontro com o Lakers. O duelo, que deve fazer Doncic encontrar seus antigos companheiros, acontece em 25 de fevereiro. Como a próxima atualização acontecerá em duas semanas, ele estará fora do duelo, segundo Melissa Rohlin, do canal Fox Sports.

A previsão de duas semanas, por fim, deve tirar Davis da disputa pelos prêmios da temporada. Com Victor Wembanyama fora pelo resto da campanha, ele era o favorito para vencer o Defensor do Ano. O craque do Mavs, porém, tem 43 jogos na temporada e precisaria jogar 22 dos 26 jogos restantes de Dallas.

Embora fora da disputa, ele vem tendo uma grande temporada na NBA, com médias de 25.7 pontos, 12 rebotes e 3.4 assistências, além de 52.8% de aproveitamento nos arremessos.

