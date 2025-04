NBA admite erros decisivos em vitória do Warriors no play-in

A vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies no play-in da NBA não veio sem polêmicas. Isso porque a arbitragem do jogo cometeu alguns erros importantes no final para ambas as equipes. No dia seguinte à partida, a liga publicou um comunicado informando das chamadas erradas.

De acordo com a NBA, então, não deveria ter sido apitada uma falta de Brandin Podziemski em Scotty Pippen Jr., na marca dos 37 segundos restantes. Pippen foi para uma enterrada quando o armador do Warriors o bloqueou, mas a arbitragem sinalizou uma infração.

Depois disso, com 7.3 segundos faltando, Ja Morant tentou roubar a bola de Stephen Curry, mas o armador do Warriors deixou a bola sair. No entanto, a bola bateu por último em Curry. Os juízes, porém, marcaram bola para Golden State. Dessa forma, Memphis poderia ter chegado mais peto ainda do placar.

Publicidade

Entretanto, não foi só isso. Uma decisão crucial que a NBA considerou correta foi uma violação de cinco segundos cometida pelo Memphis em uma jogada de reposição, enquanto o time perdia por 119 a 116, com 5.4 segundos restantes. Curry sofreu uma falta logo depois e garantiu a vitória do Warriors, convertendo os lances livres.

Leia mais!

O relatório dos dois últimos minutos também apontou que os árbitros cometeram dois erros por omissão nesse período final. Os juízes deveriam ter marcado uma falta pessoal de Draymond Green em Pippen com 1:29 no cronômetro. Essa teria sido a sexta falta pessoal de Green. O pivô do Warriors acabaria sendo expulso mais tarde, porém, com 58.6 segundos restantes.

Publicidade

Os árbitros também erraram ao não marcar uma interferência ofensiva do pivô do Grizzlies, Zach Edey, quando ele tocou na bola enquanto ela ainda estava no cilindro imaginário acima do aro, com 1:28 para o fim. Edey foi creditado com o tapinha que reduziu a vantagem do Warriors no jogo de play-in da NBA para 114 a 111.

Assim, é possível dizer que a arbitragem errou para ambos os lados. Contudo, antes mesmo do relatório dos dois minutos finais, as chamadas já vinham sendo contestadas, com algumas jogadas, como uma falta de Pippen Jr em Jimmy Butler e outra de Green em Desmond Bane, sendo contestadas.

Publicidade

O Warriors vai estrear nos playoffs contra o Houston Rockets, no domingo. Já Memphis, porém, vai jogar na próxima sexta-feira, contra o Dallas Mavericks, que venceu o outro jogo do play-in. O vencedor irá enfrentar o Oklahoma City Thunder na primeira rodada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA