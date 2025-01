Na volta de Kawhi Leonard, Clippers bate Hawks

Na noite de sábado, o Los Angeles Clippers bateu o Atlanta Hawks, em casa, enquanto Kawhi Leonard finalmente fez sua estreia na temporada. Com dores no joelho, o astro perdeu os 34 primeiros jogos de 2024/25. No entanto, ele pareceu estar em forma. Apesar de ter limite de minutos, Leonard fez boa apresentação dianta de um Hawks que não tinha Jalen Johnson. Kawhi terminou com 12 pontos em 19 minutos.

Então, como em outros jogos em que Trae Young é obrigado a atacar mais do que o normal, Atlanta vira presa fácil e não consegue vencer. Afinal, sem Johnson, o armador precisa ser mais do que um ótimo organizador. Por outro lado, Kawhi Leonard teve ótimo desempenho nos arremessos de três para o Clippers contra o Hawks. Mas ele não foi o único de sua equipe.

Além de Kawhi Leonard, Norman Powell e Amir Coffey acertaram, ao menos, três cestas do perímetro para o Clippers, deixando a diferença cada vez maior sobre o Hawks. Embora o time de Atlanta tenha feito de tudo para reagir, não conseguia diminuir a diferença.

Enquanto isso, o fato de Kawhi Leonard estar em quadra pelo Clippers, facilitou a vida de James Harden, deixando a defesa do Hawks com “buracos”. O MVP de 2018 abusou dos passes para os cantos da quadra, encontrando seus colegas a todo momento. Sempre havia alguém livre.

O jogo

Kawhi Leonard não demorou a fazer seu primeiro arremesso e, logo nos minutos iniciais, ele empatou o jogo para o Clippers, enquanto o Hawks tentava abrir. O time de Los Angeles até conseguiu (29 a 14), mas pouco depois Atlanta encostou. Como resultado, os anfitriões lideravam por 29 a 28.

No entanto, Amir Coffey fez Atlanta repetir o que estava fazendo no primeiro quarto, muitas vezes “dobrando” em cima de algum jogador. Enquanto isso, Los Angeles passou a abrir vantagem no placar com várias enterradas e cestas de três. Kawhi Leonard, então, fez duas cestas de três para deixar o Clippers na liderança sobre o Hawks por 72 a 47. Mas os visitantes ainda conseguiram cortar um pouco do prejuízo antes do intervalo.

Leia mais

Então, na volta dos vestiários, Kawhi Leonard jogou mais alguns minutos para deixar o Clippers em vantagem sobre o Hawks por 81 a 64. Apesar de Atlanta esboçar reação, não parecia sustentável. Em poucos minutos sem Leonard, Harden passou a atacar mais a cesta, enquanto os donos da casa voltaram a liderar por mais de 20. Terance Mann, que também retornou de lesão, deixou em 96 a 76 e o veterano Nicolas Batum ampliou a vantagem para 22.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Clippers seguiu comandando o placar sobre o Hawks. Enquanto Kawhi e Trae estavam no banco, os técnicos começaram a colocar seus reservas em quadra. Norman Powell fez de três, deixando em 116 a 94. Então, foi aí que os reservas “invadiram” o jogo até seu final.

(18-18) Atlanta Hawks 105 x 131 Los Angeles Clippers (20-15)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 20 4 14 1 0 De’Andre Hunter 18 3 2 0 0 Zaccharie Risacher 13 5 3 1 0 Garrison Matthews 15 8 3 2 0 Dyson Daniels 11 3 1 3 1

Três pontos: 16-46; Young: 4-9

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 20 4 1 2 0 Ivica Zubac 18 18 4 0 1 Amir Coffey 17 4 2 0 0 James Harden 10 2 15 2 0 Kevin Porter 15 3 7 2 0

Três pontos: 13-36; Powell: 4-10

(20-14) Denver Nuggets 122 x 111 San Antonio Spurs (18-17)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 46 9 10 2 2 Michael Porter 28 10 2 0 0 Jamal Murray 13 6 6 5 1 Christian Braun 8 2 3 1 1 Russell Westbrook 9 10 6 3 1

Três pontos: 10-33; Porter: 4-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 20 23 3 1 4 Devin Vassell 19 8 3 1 0 Harrison Barnes 22 1 3 0 1 Keldon Johnson 10 8 1 0 1 Julian Champagnie 10 3 1 0 0

Três pontos: 13-48; Barnes: 4-8

(14-19) Philadelphia 76ers 123 x 94 Broklyn Nets (13-22)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 28 12 6 0 0 Tyrese Maxey 18 2 7 0 0 Paul George 17 4 6 2 0 Caleb Martin 17 4 3 1 1 Justin Edwards 11 5 1 0 0

Três pontos: 15-40; Edwards: 3-6

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Ziaire Williams 19 3 2 1 1 Tyrese Martin 16 5 3 0 0 Keon Johnson 15 8 8 1 0 Jalen Wilson 11 4 0 0 0 Nic Claxton 10 5 0 0 0

Três pontos: 14-41; Williams: 4-6

(17-17) Minnesota Timberwolves 105 x 119 Detroit Pistons (17-18)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 53 6 2 0 0 Julius Randle 17 7 6 0 0 Naz Reid 9 3 1 0 0 Jaden McDaniels 8 5 0 3 0 Rudy Gobert 6 6 0 0 2

Três pontos: 16-40; Edwards: 10-15

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 40 6 9 1 0 Malik Beasley 23 2 1 3 0 Tobias Harris 16 11 4 0 0 Ausar Thompson 10 10 2 6 0 Isaiah Stewart 8 6 3 0 1

Três pontos: 13-38; Beasley: 6-14

(15-18) Phoenix Suns 108 x 126 Indiana Pacers (18-18)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 25 7 7 0 1 Devin Booker 20 8 9 0 0 Grayson Allen 13 4 6 0 1 Ryan Dunn 13 4 1 0 1 Bradley Beal 8 3 3 1 1

Três pontos: 12-30; Allen: 3-7

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 27 5 8 2 1 Myles Turner 20 6 1 1 3 Benn Mathurin 13 10 4 0 0 Pascal Siakam 15 9 4 0 0 Obi Toppin 12 3 2 2 0

Três pontos: 14-40; Haliburton: 5-12

(24-12) New York Knicks 126 x 139 Chicago Bulls (16-19)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 44 16 5 1 0 Jalen Brunson 33 3 8 2 0 Mikal Bridges 18 3 1 0 1 OG Anunoby 12 5 0 0 1 Josh Hart 2 16 10 1 0

Três pontos: 8-30; Towns: 3-7

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 33 4 7 1 0 Coby White 33 2 3 0 0 Nikola Vucevic 22 12 3 1 0 Josh Giddey 15 10 8 1 1 Jalen Smith 10 5 1 0 2

Três pontos: 20-37; White: 9-11

(8-25) Utah Jazz 136 x 100 Miami Heat (17-16)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Brice Sensabaugh 34 7 2 2 0 John Collins 24 9 3 1 3 Collin Sexton 17 5 8 1 0 Lauri Markkanen 15 4 3 2 0 Walker Kessler 14 16 0 0 0

Três pontos: 19-46; Sensabaugh: 7-11

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jovic 17 1 3 2 2 Duncan Robinson 16 3 2 2 0 Tyler Herro 15 4 6 1 0 Jaime Jaquez 13 2 4 1 0 Kel’el Ware 12 4 1 2 0

Três pontos: 9-35; Jovic: 3-5

(12-22) Portland Trail Blazers 105 x 102 Milwaukee Bucks (17-16)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 28 3 8 0 0 Deni Avdija 19 14 4 3 0 Shaedon Sharpe 16 4 3 1 0 Toumani Camara 15 6 1 0 0 Deandre Ayton 10 13 1 0 1

Três pontos: 13-36; Simons: 5-12

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 31 11 2 2 2 AJ Green 21 2 3 1 0 Damian Lillard 16 2 6 4 0 Bobby Portis 9 7 1 3 0 Taurean Prince 5 3 5 0 0

Três pontos: 13-41; Green: 7-13

(23-13) Memphis Grizzlies 113 x 121 Golden State Warriors (18-16)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 23 9 2 2 1 Desmond Bane 22 4 10 2 1 Scotty Pippen 12 5 1 2 1 Jake LaRavia 17 4 10 0 0 Brandon Clarke 10 6 0 1 1

Três pontos: 9-27; Pippen: 3-4

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 24 2 3 4 0 Dennis Schroder 17 3 9 1 0 Lindy Waters 16 3 2 1 1 Buddy Hield 14 2 3 0 0 Jonathan Kuminga 13 2 2 0 0

Três pontos: 23-43; Waters: 4-5

