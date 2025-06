MVP de 2017, Russell Westbrook pode deixar NBA

O armador Russell Westbrook, MVP de 2017 da NBA, pode deixar a liga já na offseason. De acordo com o jornalista Nemanja Zoric, do site HoopsHype, o Hapoel Tel Aviv planeja dar a ele um contrato lucrativo para jogar em Israel na próxima temporada.

Apesar de Westbrook ainda ter opção de seguir no Denver Nuggets em 2025/26, o valor receberia uma proposta “jamais vista” para atuar no basquete da Europa. Enquanto o veterano, nove vezes All-Star, vai receber US$3.4 milhões se quiser continuar na NBA, seu salário pelo time de Tel Aviv seria muito maior.

“Me disseram que o Hapoel Tel Aviv entrou em contato com o antigo MVP Russell Westbrook”, disse Zoric. “O time campeão da Eurocup planeja dar a ele um salário nunca visto na história do basquete da Europa”.

Westbrook assinou com o Nuggets na última offseason por dois anos, após passar uma temporada e meia no Los Angeles Clippers. Ele fez 75 jogos pelo time do Colorado em 2024/25, sendo 36 deles como titular. Aos 36 anos, o jogador ficou com médias de 13.3 pontos, 6.1 assistências, 4.9 rebotes e 1.4 roubo de bola em cerca de 28 minutos por noite.

Nos playoffs, entretanto, Westbrook decepcionou com apenas 39.1% nos arremessos de quadra, além de 31.7% no perímetro. Além disso, teve 2.6 assistências e 2.3 erros de ataque.

Russell Westbrook já não joga em nível MVP há várias temporadas da NBA. Desde que deixou o Oklahoma City Thunder para o Houston Rockets, em 2019/20, ele passou por quatro times: Washington Wizards, Los Angeles Lakers, além de Clippers e Nuggets.

Ele chegou ao Lakers como o terceiro astro em 2021/22, mas recebeu muitas críticas e acabou sendo trocado no meio da campanha seguinte. Apesar de grande relacionamento com LeBron James antes da troca do Wizards para Los Angeles, Westbrook afirmou recentemente que não fala com o astro há muito tempo.

Na trade deadline de 2022/23, o Lakers trocou Westbrook para o Utah Jazz em uma negociação tripla. Dias depois, entrou em acordo com o Jazz para ser dispensado. O armador fechou com o Clippers e agradou na segunda metade daquela campanha, ganhando reconhecimento do time nos playoffs. Na ocasião, teve médias de 23.6 pontos, 7.6 rebotes e 7.4 assistências.

Sem conseguir repetir as mesmas atuações na temporada seguinte, Westbrook caiu de produção e as críticas voltaram, especialmente por seu baixo índice nas bolas de três (27.3% em 2023/24). Então, nos playoffs, teve performances ainda piores e saiu em troca. Mais uma vez, para o Jazz. Novamente, ele foi dispensado.

Por fim, recebeu a oferta para jogar ao lado de Nikola Jokic no Nuggets. Apesar de não ter a mesma explosão física, foi bem na fase regular. Com ele no quinteto titular, Denver venceu 19 de 27 jogos, mas sofreu lesão. Quando voltou, ele veio do banco em quase todo o resto da campanha.

Agora, Russell Westbrook pode deixar a NBA em busca de um novo capítulo para a carreira.

