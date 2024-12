Milwaukee Bucks recebe ótima notícia para duelo contra o Celtics na NBA

Em plena recuperação na temporada da NBA, o Milwaukee Bucks recebeu uma ótima notícia para o duelo diante do Boston Celtics: o retorno do ala Khris Middleton. A informação é do jornalista da ESPN, Bobby Marks. O astro passou por duas cirurgias no joelho na última offseason e perdeu os primeiros 21 jogos da equipe, mas fará sua estreia nesta sexta-feira (6).

Sobretudo, a estreia de Middleton não poderia ser em um momento melhor, o Bucks se recuperou nos últimos jogos da NBA e acumulou nove vitórias em 11 partidas. Sendo assim, o jogador voltará ao time para buscar seu espaço. À primeira vista, nas últimas duas temporadas, o ala sofreu com lesões. Doc Rivers, técnico da equipe, comentou sobre a situação de Middleton após o último jogo de Milwaukee que terminou em uma derrota para Atlanta Hawks.

“Qualquer um que queira jogar, e Khris é um desses [caras], fica frustrado”, disse Rivers. “Isso é um desafio mental. Você vê seu time jogando e, embora estejamos indo bem agora, imagino que, quando estávamos enfrentando dificuldades e ele não estava jogando, deve ter sido muito difícil. Você quer ajudar seu time, e ele sabe que pode.”

Apesar disso, o ala do Bucks sempre entrega boas atuações. Durante a última temporada, Khris marcou 15.1 pontos de média. Além disso, teve grande destaque na série dos playoffs diante do Indiana Pacers. Na ocasião, Middleton liderou a franquia na ausência de Giannis Antetokounmpo, que perdeu todo o conforto, e também Damian Lillard, que ficou de fora de duas partidas. Porém, mesmo com boas atuações e um jogo de 42 pontos, o ala não conseguiu levar o Bucks adiante.

Então, a estreia de Khris Middleton na temporada da NBA, diante do Celtics, é uma ótima notícia para o Milwaukee Bucks. O duelo ocorre em Boston e está marcado para às 21h30 (horário de Brasília). Por fim, o embate marca o encontro do segundo colocado do Leste contra o quinto. O time de Jayson Tatum e companhia tem uma campanha de 18 vitórias e apenas quatro tropeços. Por outro lado, a equipe de Doc River teve um início ruim, mas se recuperou e agora conta com 11 triunfos e dez derrotas.

GRANDES NOTÍCIAS EM MILWAUKEE: Khris Middleton fará sua estreia na temporada AMANHÃ contra o Boston Celtics! O ala passou por cirurgias nos dois joelhos durante a offseason.

