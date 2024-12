Mike Brown teria sugerido DeMar DeRozan como reserva no Kings

A demissão de Mike Brown pelo Sacramento Kings gerou controvérsias. De um lado, treinadores e fãs defendem que houve injustiça. De outro, torcedores e analistas entendem que a franquia tomou a decisão correta. Porém, Louis Williams fez uma revelação que deu sentido ao fim da parceria. Isso porque, segundo ele, o treinador perdeu o elenco ao sugerir DeMar DeRozan como reserva no Kings.

“Ouvi rumores de que houve uma situação de que ele sugeriu que DeRozan começasse no banco”, revelou Williams no podcast “Run It Back“. O ex-jogador ainda contou que houveram problemas com outra estrela da franquia. “Houve resistência também à forma como De’Aaron Fox era apontado, seja publicamente ou nos bastidores. Algo que os jogadores não concordavam”, seguiu.

A sugestão de DeMar DeRozan como reserva do Kings, porém, certamente não foi recebida. O astro veterano, afinal, foi o principal investimento de Sacramento na offseason. Além disso, ele tem registrado médias de 20.9 pontos, quatro rebotes e 3.9 assistências.

Fox, por sua vez, vinha sendo cobrado por Brown por seus problemas defensivos. Entretanto, o armador é há anos o principal nome da franquia. Além disso, tem médias de 26.3 pontos, 6.3 assistências e cinco rebotes.

Desse modo, segundo Williams, a franquia preteriu as estrelas, em vez de Brown.

“Esses erros provaram ser passos em falso graves em uma temporada já desafiadora. Assim, colocando a diretoria na posição de escolher entre o talento que tinha ou o ex-Técnico do Ano, que acabara de assinar uma extensão de contrato de três anos. E, no final, escolheram os jogadores, o que transformou Mike Brown em uma vítima dessa decisão”, acrescentou o ex-jogador.

Por fim, Williams comentou sobre a forma como o Kings demitiu Brown. De acordo com jornalistas dos EUA, o técnico recebeu uma demissão do GM Monte McNair. A maneira, desse modo, gerou desaprovação de técnicos da NBA e fãs. O ex-jogador, porém, indicou que a decisão aconteceria de uma forma ou outra.

“Será que poderiam ter lidado de forma diferente? Não cabe a mim decidir. Muitas pessoas estão se manifestando a favor. Porém, esse foi um exemplo clássico de um treinador que perdeu o vestiário e não estava na mesma sintonia que seus jogadores. No final das contas, foram eles que a diretoria decidiu apoiar”, finalizou.

