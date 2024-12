Miami Heat deve envolver armador em troca, aponta jornalista

De acordo com o jornalista Michael Scotto, do site HoopsHype, Miami Heat pode realizar uma troca ainda nesta temporada e o armador Terry Rozier é um dos nomes escolhidos. A princípio, o veterano de 30 anos se tornou reserva da equipe e não tem o mesmo destaque de outros anos.

De acordo com Scotto, o armador Terry Rozier não é o único jogador que o Miami Heat pode trocar. O analista apontou que a equipe também pode optar por negociar Jimmy Butler, seu principal atleta nos últimos anos. Além disso, a franquia ainda está disposta a incluir futuras escolhas de Draft para melhorar seu elenco. No momento, o time está com uma campanha idêntica de nove vitórias e derrotas.

Assim, apesar de o nome de Butler aparecer nos rumores, o principal alvo para uma troca ainda é Terry Rozier. O jogador recebe US$24.97 milhões nesta e na próxima temporada. À primeira vista, esse alto valor não tem sido correspondido pelo desempenho do armador em seus últimos jogos. Contudo, Rozier tem seus piores números em oito anos. No momento, o veterano tem 13.8 pontos e comentou sobre se tornar reserva em Miami.

“Estou apenas tentando dar o meu melhor para o time. É sobre quem termina o jogo e não quem começa. Acho que muitos querem ser titulares nesta liga. Eu já fui titular por um tempo e isso não é definitivo. Como o técnico disse, não é nada contra mim. É apenas uma tentativa de algo novo e eu vou aceitar. Então, é um pequeno ajuste que estou disposto a fazer enquanto o técnico precisar de mim”, afirmou Rozier após o duelo contra o Charlotte Hornets na última semana.

Acima de tudo, Rozier sempre foi considerado um bom pontuador. Entretanto, seus números nesta temporada com o Heat estão abaixo se comparados com toda a sua passagem pelo Hornets. Em sua última equipe, o armador chegou a concluir três anos com médias acima dos 20 pontos por partida. Por outro lado, os 13.8 pontos ainda são superiores a todas as temporadas que o atleta disputou no início de sua carreira com o Boston Celtics, onde muitas vezes foi reserva.

Por fim, a possível troca de Rozier pode ajudar o Miami Heat e o armador. O jogador pode encontrar mais minutos em outra equipe e a franquia poderia fortalecer seu elenco, que no momento não parece ter grandes chances de brigar pelo topo da Conferência Leste contra times embalados como Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Sobretudo, até mesmo o jovem Orlando Magic e o Mikwaukee Bucks, em franca recuperação estão em momentos melhores que Miami.

