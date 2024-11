Mesmo sem Victor Wembanyama, Spurs vence o Thunder

O San Antonio Spurs conseguiu uma vitória importante diante do Oklahoma City Thunder, mesmo sem contar com o francês Victor Wembanyama. Em casa, o time texano teve uma grande atuação coletiva para vencer por 110 a 104. Keldon Johnson saiu do banco para anotar 22 pontos e cinco rebotes, enquanto Harrison Barnes fez 20. Por outro lado, Shai Gilgeous-Alexander liderou o Thunder com 32 pontos e sete assistências. Jalen Williams, ainda improvisado como pivô, produziu 27 pontos, dez rebotes, seis assistências e cinco roubos de bola.

Vale lembrar que, com a derrota do Thunder para o Spurs, a equipe caiu para o segundo lugar no Oeste. Assim, o Golden State Warriors volta a ficar em primeiro. A equipe de Oklahoma City segue sem Chet Holmgren, além de Isaiah Hartenstein e Jaylin Williams. Ou seja, sem pivôs, o time sofreu a segunda derrota consecutiva após vencer três seguidos. Por enquanto, não existe prazo para os retornos dos três. Hartenstein estaria mais próximo da volta, de acordo com o site CBS Sports.

Enquanto isso, o Spurs não contou com outros dois titulares, além de Wembanyama: Devin Vassell e Jeremy Sochan. Então, suas ausências abriram espaço para que jogadores como Johnson e Barnes pudessem arremessar mais. No total, os dois acertaram nove em 19 tentativas de três (47.3%). Mas o resto do time converteu sólidos 37%, incluindo o veterano Chris Paul, autor de 14 pontos e 11 assistências.

Apesar de não ter Victor Wembanyama, o Spurs lutou pela vitória sobre o Thunder por todo o jogo. Mas foi da equipe texana a maior vantagem: 21 pontos

Após o Thunder ir aos vestiários perdendo por 60 a 57 para o Spurs, a situação ficou ainda mais difícil para os visitantes. San Antonio abriu o terceiro quarto com 11 pontos sem resposta do adversário. Gilgeous-Alexander cortou a sequência com um lance livre, mas Barnes acertou de três para deixar em 74 a 58.

Então, entre o fim do terceiro período e o início do último, o Spurs fez mais dez pontos consecutivos, enquanto o Thunder não tinha respostas. Assim, o placar já estava em 98 a 77.

Mas o Thunder reagiu e colocou o Spurs sob pressão. Com uma parcial de 16 a 5, a diferença despencou para dez, quando restavam quatro minutos para o fim. Alex Caruso cortou para seis e, então, os times trocaram cestas de três. Depois, o calouro Stephon Castle deu um toco em Gilgeous-Alexander. Oklahoma City ainda tentou dois arremessos nos últimos segundos, mas sem sucesso.

Stephon Castle with a CLUTCH block on SGA 🔥 pic.twitter.com/gxhPu8jVM2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 20, 2024

Agora, o time de Victor Wembanyama possui sete vitórias e oito derrotas, ocupando o 12° lugar no Oeste. Já o Thunder, com 11 triunfos em 15 jogos, é o segundo.

