Mesmo com derrota, Victor Wembanyama bate novas marcas na NBA

Em um jogo caótico, Victor Wembanyama participou de polêmicas, deu mais um show de tocos e bateu marcas na NBA. Apesar disso, foi derrotado com o San Antonio Spurs para o Philadelphia 76ers nessa segunda-feira (23). O astro tem acumulado recordes nos últimos jogos e está em grande fase.

Em 36 minutos na quadra, o camisa 1 anotou 26 pontos, nove rebotes, oito tocos e quatro assistências na partida. Além disso, converteu seis bolas triplas na partida. Só no primeiro tempo, foram seis tocos, tudo isso depois de uma noite em que teve dez bloqueios contra o Portland Trail Blazers no último sábado (21).

Para se ter uma noção, o francês agora acumula 29 tocos nos últimos quatro jogos. Além dos 18 contra Blazers e 76ers somados, ele teve quatro contra o Atlanta Hawks e mais sete contra o Minnesota Timberwolves. Essa é a maior marca em um período de quatro partidas, nos últimos 20 anos. A maior marca anterior pertencia a Marcus Camby, que teve 28 em um mesmo período de 2007.

Os 18 bloqueios dos últimos dois jogos, também são a maior marca em um período como esse desde 2001. Afinal, o último a ter tantos tocos em dois jogos, foi o histórico defensor Dikembe Mutombo.

Por fim, ele também se tornou o primeiro jogador a ter duas atuações seguidas de pelo menos oito tocos, desde que Anthony Davis o fez pelo New Orleans Pelicans em 2013. Ou seja, Victor Wembanyama segue batendo marcas a cada jogo na NBA.

Agora são 63 partidas seguidas na NBA com pelo menos um toco para o camisa 1. É a maior sequência ativa da liga por muito. Para ter uma noção, a segunda maior é a de Walker Kessler, pivô do Utah Jazz, com 24 jogos seguidos, quase 40 a menos do que o craque do Spurs. Aliás, já é também a maior sequência da história do San Antonio Spurs, e a 18ª da liga como um todo.

E o número insano de tocos tem se combinado com um volume de três pontos incrível. Por exemplo, ele registrou ontem seu segundo jogo com pelo menos sete bloqueios e seis bolas triplas em sua curta carreira que não tem nem 100 partidas na liga. Além dele, a NBA como um todo só teve mais um jogo na história em que um atleta reuniu esses dois dados. O francês está criando estatísticas.

Uma última muito interessante? Wembanyama atingiu a marca de 200 bolas triplas antes de muitos dos principais arremessadores da história, como por exemplo, Stephen Curry, James Harden, Ray Allen, Klay Thompson e Reggie Miller. Além disso, seus 348 tocos nos primeiros 95 jogos da carreira, são uma marca superior a que tinham nomes como Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo, Shaquille O’Neal e Tim Duncan.

Agora, ele se prepara para o seu primeiro jogo de Natal na liga. Afinal, o Spurs viaja para New York, para enfrentar o Knicks no duelo que abre os trabalhos natalinos da NBA na próxima quarta-feira.

