Em jogo caótico, Joel Embiid é expulso, mas Sixers vence Spurs

O Philadelphia 76ers bateu o San Antonio Spurs na noite de segunda-feira por 111 a 106. Jogando em casa, o time de Philadelphia conseguiu a sua décima vitória em 27 jogos na atual temporada. Mas não foi fácil. E ficou ainda mais complicado no primeiro tempo. Isso porque Joel Embiid foi expulso, deixando o Sixers em situação difícil contra o Spurs.

Apesar de jogar em seus domínios, o 76ers teve problemas em abrir vantagem. Então, quando Victor Wembanyama estava em quadra pelo time texano, aí que tudo ficava mais difícil. Apenas no primeiro quarto, o francês bloqueou quatro arremessos.

No segundo período, o 76ers liderava por 28 a 26 quando Andre Drummond empurrou Wembanyama. Pouco depois, o francês caiu e a arbitragem marcou a segunda técnica de Drummond e foi expulso. No entanto, após revisão, o pivô de Philadelphia voltou ao jogo. Enquanto isso, Chris Paul levou falta técnica.

O ginásio estava “em chamas”. E tudo o que é ruim pode piorar.

O Spurs liderava por 37 a 35 quando Joel Embiid fez falta de ataque em Wembanyama e deixou o Sixers “na mão”. Isso porque o pivô da seleção dos EUA nas Olimpíadas partiu para cima da arbitragem, reclamou e levou a primeira técnica. Logo depois, ele seguiu reclamando e de forma ainda mais enfática. Foi expulso.

Mas, ainda assim, Philadelphia foi aos vestiários vencendo por 48 a 45.

Sem Embiid no segundo tempo, o técnico Nick Nurse utilizou Guerschon Yabusele em seu lugar e o Sixers seguia na frente. Apesar de Wembanyama contabilizar sete tocos até aquele momento, os anfitriões faziam boa defesa, especialmente no perímetro. Em uma sequência de 12 pontos sem resposta do Spurs, o 76ers liderava por 73 a 58.

Enquanto os principais arremessadores de três do Spurs estavam mal, o Sixers aproveitou para abrir. Mas em uma questão de quatro minutos, o calouro Stephon Castle recolocou San Antonio no jogo. Ele anotou 13 pontos apenas ali e a diferença caiu para seis.

No entanto, Tyrese Maxey dominava sem Embiid e o Sixers estava se segurando na liderança. Só que o Spurs ainda não estava batido e reagiu no último quarto.

Chris Paul virou para o time de San Antonio em 95 a 94, após uma sequência de acertos de três. O Spurs ainda trocou a liderança com o Sixers nos últimos minutos, mas Maxey, com sete pontos em dois minutos, decidiu o jogo para os donos da casa.

Apesar de vencer, o Sixers continua em situação difícil. Por enquanto, o time é apenas o 12° no Leste. Por outro lado, o Spurs é o nono no Oeste.

