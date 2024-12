“Joel Embiid está perto de se tornar Ben Simmons”, alerta analista

Talvez os dois melhores resultados do processo de reconstrução do Philadelphia 76ers tenham sido Ben Simmons e Joel Embiid. Embora o australiano tenha decaído bastante desde seu auge, o jogador foi três vezes All-Star e parecia um dos melhores jovens armadores da liga. Agora, porém, não é sombra disso. E para Stephen A Smith, da ESPN, o mesmo pode acontecer com Embiid em um futuro próximo.

“Deixe-me dizer isso a Joel Embiid: você está a um passo de ser comparado a Ben Simmons”, disse Smith. “Está começando a parecer tão ruim assim. Agora, deixe-me dizer uma coisa: você menciona as lesões e tudo mais. Eu vejo o desinteresse no rosto dele e falta de entusiasmo”.

Embiid vem lidando diversos problemas de lesões nos últimos anos. Mas para o analista da ESPN, a atitude do pivô em quadra e entre as lesões tem sido suspeita.

“Nós podemos falar sobre as lesões dele, mas aqui está o problema”, Smith continuou. “Ele estava lesionado no ano passado, jogou apenas 39 partidas. Nos playoffs, foi eliminado na primeira rodada pelo New York Knicks. Mas não parecia assim nas Olimpíadas. Ao contrário, parecia muito feliz. Então, não estava pronto para jogar em outubro na NBA”.

Ben Simmons é conhecido na liga pela sua derrocada rápida, indo de um dos melhores armadores para reserva do Brooklyn Nets. Sua falta de agressividade à cesta, lesões e poucos minutos em quadra dizem o suficiente sobre seu estado atual na liga.

É claro, contudo, que não podemos culpar um jogador por suas lesões. Por isso que Smith ataca o fato de Embiid jogar as Olímpiadas saudável e, ao voltar para a NBA, estar lesionado. Fãs e analistas indicam que talvez o jogador tenha ido “no sacrífico” pros jogos de Paris. Agora, por outro lado, o Philadelphia 76ers segue sem contar com seu astro.

O 76ers não vem tendo sorte essa temporada. Tyrese Maxey, Paul George, Kyle Lowry, Jared McCain e Embiid, já perderam jogos por lesões. Com tanta inconstância nas rotações do técnico Nick Nurse, o time tem apenas oito vitórias em 24 jogos.

Embora a conferência Leste esteja menos acirrada e o Sixers ainda deva ir para os playoffs, o sinal de alerta está ligado. Afinal, o time não consegue continuidade com suas melhores rotações. Assim, falta sequência para seus principais jogadores.

Ben Simmons e Joel Embiid jogaram juntos por cinco temporadas. No começo, tudo parecia bem, com os jovens jogadores sendo selecionados para o All-Star Game e criando química entre eles. A gestão da franquia, entretanto, não conseguiu colocar talento o suficiente ao redor para irem até as finais. Com a dupla, aliás, o Sixers não chegou às finais de conferência.

